A poche ore dall’arresto di Alexei Navalny, tornato in patria nella sera del 17 gennaio dopo l’avvelenamento di 5 mesi fa, l’oppositore di Vladimir Putin è stato portato al secondo dipartimento del ministero dell’Interno nella città di Khimki, vicino Mosca. Navalny ha trascorso lì la notte e il suo avvocato non è stato fatto entrare dalla polizia. A riferirlo sono i sostenitori dell’oppositore su Telegram, ripresi dalla testata online Meduza. “Navalny si trova nel secondo dipartimento del ministero dell’Interno a Khimki. Indirizzo: Khimki, Prospekt Mira 23a. L’avvocato non è stato ammesso ma promettono di farlo passare stamattina”, ha scritto su Telegram Leonid Volkov, uno dei più stretti alleati di Navalny.

“L’avvocato di Alexei, Olga Mikhailova, è stata davanti al dipartimento di polizia di Khimki per un’ora, ha presentato alla polizia il suo mandato e le sue credenziali. Nonostante questo, si sono rifiutati di farla entrare senza dare nessuna spiegazione”. Lo ha scritto su Twitter Kira Yarmush, portavoce di Navalny. Yarmush ha poi aggiunto poco fa che “Mikhailova e Vadim Kobzev sono stati ammessi all’interno del dipartimento ma non hanno comunque potuto vedere Alexei”.

L’ong Ovd-Info riferisce che 68 persone sono state fermate dalla polizia in occasione del ritorno in Russia di Navalny. La maggior parte dei fermi è avvenuta a Mosca, dove la polizia ha arrestato 62 persone, tra cui alcuni dei più stretti collaboratori di Navalny e decine di sostenitori del dissidente che manifestavano davanti all’aeroporto di Vnukovo. Qui era atteso Navalny prima che le autorità decidessero all’ultimo momento di far atterrare il suo aereo in un altro scalo, quello di Sheremetyevo, dove poi è stato arrestato dalla polizia. Secondo Ovd-Info, tra i fermati ci sono anche sei giornalisti. Tra gli arrestati, due hanno avuto bisogno di cure in ospedale e uno si è sentito male in commissariato ed è stato portato via in ambulanza. Almeno quattro persone hanno passato la notte in una caserma di polizia, compreso lo stesso Navalny.

La comunità internazionale ha chiesto poche ore dopo la scarcerazione immediata. Prese di posizione a cui ha risposto oggi il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov: “Mirano a distrarre l’attenzione dalle profonde crisi che i loro Paesi affrontano”. “Abbiamo visto come si sono attaccati alle notizie di ieri sul ritorno di Navalny in Russia – continua – Si può sentire quanto siano felici di copiare le stesse dichiarazioni. Sono felici perché sembra che questo faccia pensare ai politici occidentali che in questo modo possono distrarre l’attenzione della gente dalle profonde crisi che il modello liberale di sviluppo attraversa”.

Dopo Biden e i leader delle istituzioni europee, anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha condannato l’arresto. “Le autorità russe devono rilasciarlo immediatamente e garantire la sua sicurezza – ha scritto su Twitter – La detenzione di oppositori politici è contraria agli impegni internazionali della Russia”. La presidente dell’esecutivo comunitario ha poi auspicato “un’indagine approfondita e indipendente sull’attacco alla vita di Alexei Navalny”, precisando che “l’Ue monitorerà da vicino la situazione”.

Anche il segretario di Stato americano uscente Mike Pompeo ha espresso “grande preoccupazione” per l’ennesimo tentativo di far tacere una voce dell’opposizione e indipendente. L’ambasciatore americano in Russia, John Sullivan, ha espresso preoccupazione per l’arresto dell’oppositore Alexei Navalny, che ha definito “politicamente motivato“. Il presidente della Camera Roberto Fico ha definito “inaccettabile” l’arresto di Navalny al suo rientro in Russia. “I diritti fondamentali non sono negoziabili, il loro rispetto precede qualsiasi forma di cooperazione e va preteso dall’Italia e dall’Europa tutta: davanti a episodi come questo si misura il senso della nostra Unione”, ha scritto su Twitter.