Gli occhi sono tutti sul Senato e su quella pattuglia di “responsabili” che potrebbero permettere alla maggioranza di sopperire all’addio dei 18 senatori renziani. Dopo aver provocato la crisi di governo, Matteo Renzi è rimasto praticamente solo: ieri Pd e Movimento 5 stelle hanno chiuso la porta a una qualsiasi riammissione di Italia viva. L’ex premier, intervistato da La Stampa, confessa che con la sponda del Pd avrebbe vinto: “Mi è mancato un pezzo“. Il segretario Nicola Zingaretti però lo ha definito “inaffidabile“. Renzi contrattacca: “Ho utilizzato verso Conte parole molte più gentili di quelle che usava Zingaretti su di lui nei nostri colloqui privati. Evidentemente ha cambiato idea. Capita a tutti”. La mossa di Giuseppe Conte, che è pronta a cercare in aula una nuova maggioranza, potrebbe far naufragare la strategia del leader di Italia Viva per una trattativa dall’esterno. Smentita l’ipotesi di una possibile “fronda” interna al M5s, l’attenzione è tutta verso la creazione di un nuovo gruppo, chiaro e legittimo. “Se il presidente del Consiglio fa quello che gli ho suggerito supera anche lo scoglio di palazzo Madama”, dice al Corriere della sera Bruno Tabacci.

Conferma la situazione fluida tra i corridoi di Camera e Senato, anche Andrea Orlando. “La prova del nove si realizzerà con il passaggio alle Camere, noi abbiamo segnali di attenzione da molti parlamentari e vediamo se questo consente di mantenere la maggioranza al governo. Vediamo, c’è sempre un poco di tattica psicologica”, dice il vicesegretario del Pd. Che spiega anche in che modo si svolgerà l’eventuale allargamento della maggioranza ai responsabili, ormai definiti “costruttori” dalle forze di governo: ” Se si manifesterà una disponibilità si realizzerà in una cornice politica. Penso ci sarà una adesione da una valutazione della situazione del quadro politico e del quadro europeo. Credo che questo sarà, molto probabilmente. Quali saranno le forme parlamentari non lo sappiamo”. Il numero due del Nazareno, poi, sbarra ancora una volta la porta al suo ex alleato: “La nostra è una valutazione politica , non è una vendetta né una rappresaglia. Se una crisi è provocata senza che si comprendano le ragioni e ricomponiamo senza che queste ragioni siano superate, allora siamo punto e capo”. L’ex guardasigilli mette le mani avanti (“In politica mai dire mai vale sempre”) ma aggiunge: “Oggi pensare che con Iv si ricostituisca una maggioranza di governo è abbastanza velleitario e non si può ricucire in cinque minuti. Ci ritroveremmo il continuo tira e molla che ancora stento a capire, la motivazione della crisi”.

Secondo Renzi, però, i giochi non sono ancora fatti all’appuntamento a Palazzo Madama: “Non mi pare che abbia i numeri” per restare al governo, “se non prende 161 voti, tocca a un governo senza Conte“. L’ex premier non è “così sicuro” che a dare voti all’esecutivo ci saranno anche fuoriusciti da Italia Viva: “Forse qualcuno lascerà, ma se fossi nel governo, almeno per scaramanzia, aspetterei martedì per vedere come va a finire”. Tra i possibili “responsabili” era stata annoverata anche la senatrice Donatella Conzatti, che però smentisce: “Responsabile sì, ma nei confronti di Italia Viva“. “Rimaniamo costruttivi e disponibili a un patto di legislatura. Se così non sarà faremo politica, compatti, dai banchi dell’opposizione”, spiega la senatrice.

Guardando ai numeri, giovedì sera era emersa una possibile “fronda” di 13 parlamentari (tra cui 5 senatori) del Movimento 5 stelle, che ha posto 7 punti da inserire nel contratto di legislatura come condizione per poter sostenere il prossimo governo. Questa mattina però gli stessi eletti M5s hanno precisato che non si tratta di un ultimatum: “Renzi lunedì toglierà la fiducia a Conte e noi gliela confermeremo, convintamente”, specificano. “Abbiamo avanzato delle proposte programmatiche – ricordano – senza mai mettere in discussione Conte. Nel documento abbiamo chiesto che la nuova leadership del M5s venga eletta al più presto e che si faccia un contratto di governo chiaro, nero su bianco”, sottolineano i 13 pentastellati.

“Non sono un responsabile perché sto nel centrosinistra da prima e il lavoro che sto facendo è cercare di dare nobiltà a questa iniziativa”, spiega Tabacci, parlando al Corriere e su Il Mattino e Il Messaggero. Fra i suoi suggerimenti a Conte c’è la discesa in campo, in modo da “dare una prospettiva” visto che “molti dei senatori o dei deputati che ho interpellato mi domandano ‘Dove ci volete portare? E Conte cosa fa?'”. Per Tabacci, Conte dovrebbe rivendicare il ruolo svolto per il Paese “in un momento tragico e difficile” e l’aver riaperto i canali con l’Europa. Ma il tutto, non per fare un partito di Conte – “un esercizio giornalistico” e “io non ci starei”- ma per un contenitore centrista ancorato nel centrosinistra: “Certamente, di ispirazione popolare, europeista, in grado di intercettare anche il voto dei moderati“.

Il nuovo contenitore potrebbe avere una prima adesione significativa, quella di Riccardo Nencini, che porta in dote il simbolo dei socialisti in Senato, quello che ha permesso a Italia viva di avere un gruppo. In un colloquio su Repubblica in e un’intervista su Il Mattino e Il Messaggero, il senatore smentisce – per ora – che i socialisti vogliano togliere il loro simbolo ai renziani: “E’ una fake news senza fondamento. Al Senato resta sempre il simbolo del gruppo Partito socialista-Italia viva”. A suo avviso c’è ancora spazio per ricucire: un governo raccogliticcio “non possiamo permettercelo”. Non si può mandare “il Paese al macero ora che bisogna farlo ripartire e quindi far sedere a un tavolo i soci fondatori di questa maggioranza”, che deve tornare “forte, autorevole e stabile”. Per Nencini la frattura tra Italia viva e i suoi ex alleati di governo, quindi, non è insanabile: “Ho fiducia che esistano margini per un recupero”.

LA CRONACA ORA PER ORA

11.58 – Alle 12 Orlando riunito con Amendola e Provenzano

Alle 12 si terrà una riunione al Partito democratico sul Recovery plan con il vice segretario dem Andrea Orlando e i ministri Roberto Gualtieri, Enzo Amendola e Peppe Provenzano.

11.55 – Orlando: “Noi alternativi alla destra. Cosa vuola Iv?”

“Nel corso di questa esperienza di governo “si è anche costruita un’ipotetica coalizione alternativa alla destra e non vorrei che con il tiro al piccione a Conte ci sia anche questo nel bersaglio”. Lo dice il vicesegretario del Pd Andrea Orlando a Sky Start su Sky tg24 parlando della crisi aperta da IV, sottolineando come in politica al di là “delle idiosincrasie” sia sempre necessario pensare a quali siano le “alternative

11.45 – Orlando: “Partito di Conte? Farà quel che crede”

Un partito di Conte? “Conte farà quello che crede. Noi ci siamo schierati con Conte perchè non crediamo serva una crisi al buio e perchè pensiamo che le critiche fatte a Conte vadano oltre il giusto e la realtà. Difendiamo il lavoro fatto da Pd, Iv, Leu e M5s, perchè altrimenti sembra abbia fatto tutto Conte”. Lo ha detto Andrea Orlando a SkyTg24.

11.43 – Orlando: “Con Italia viva chiusa per sempre? Mai dire mai”

“Con la crisi non si ottiene nulla”. Così il vicesegretario Pd, Andrea Orlando, a SkyTg24. “Se ci saranno i numeri ci sarà anche un fatto politico. Con Renzi chiusa per sempre? In politica non si dice mai, ma la nostra posizione nasce da una posizione politica. Al momento non possiamo metterci a fare una discussione come non fosse accaduto nulla. Ancora ora stento a capire i motivi della crisi”, ha aggiunto. “Ma non si può fare politica con i pretesti, bisogna comunque sciogliere i nodi”,

11.42 – Orlando: “Con un senatore in più si evita crisi non si governa”

“La questione dei numeri è seria. Si può evitare la crisi avendo un numero in più, ma non pensare di governare. Ora interessa avere un governo in carica ma certo non hai risolto tutti i problemi ci sarà il problema di dare più solidità e poi ci sono i temi che abbiamo posto: ci sono cose che devono essere modificate”. Lo dice il vicesegretario del Pd Andrea Orlando a Sky Start su Sky tg24 parlando dell’operazione responsabili al Senato per sostenere il governo

11.40 – Orlando: “Abbiamo segnali di attenzione da molti parlamentari”

“La prova del nove si realizzerà con il passaggio alle Camere, noi abbiamo segnali di attenzione da molti parlamentari e vediamo se questo consente di mantenere la maggioranza al governo. Vediamo, c’è sempre un poco di tattica psicologica”. Lo dice il vicesegretario del Pd Andrea Orlando a Sky Start su Sky tg24 parlando del rafforzamento al Senato per sostenere il governo

11.30 – Orlando: “Evitare elezione ma non con qualsiasi accrocchio”

“Non è che per evitare le elezioni siamo disposti a qualunque formula. E’ vero che non si può votare prima di giugno, ma non è che il voto sia peggio di tutto. Noi non vogliamo le elezioni, ma neanche che per evitarle si provi qualsiasi accrocchio”. Lo ha detto Andrea Orlando a SkyTg24.

Ore 11.15 – Orlando: “Per i costruttori cornice politica”

“Se si manifesterà una disponibilità” da parte dei parlamentari costruttori “si realizzerà in una cornice politica. Penso ci sarà una adesione da una valutazione della situazione del quadro politico e del quadro europeo. Credo che questo sarà, molto probabilmente. Quali saranno le forme parlamentari non lo sappiamo”. Lo ha detto Andrea Orlando a SkyTg24.

Ore 11.05 – Conte lunedì alla Camera alle ore 12

Le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera avranno inizio lunedì inizieranno alle 12. Lo comunica l’ufficio stampa di Montecitorio.

Ore 10.45 – Iniziato vertice di centrodestra

E’ iniziato alla Camera il vertice del centrodestra. L’incontro, che arriva dopo quello di ieri sera, convocato per fare il punto sulla crisi di governo, vede presenti, Matteo Salvini, Giorgia Meloni (collegata via zoom) e Antonio Tajani. Ci sono inoltre Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi, Giovanni Toti e Gaetano Quagliariello.

Ore 10.30 – Conzatti: “Non sono tra i responsabili”

“Responsabile sì, ma nei confronti di Italia Viva. Dopo aver letto tante indiscrezioni uscite nelle ultime ore che mi annoverano tra i possibili ‘responsabilì tengo a sottolineare, ancora una volta, che non faccio e non farò parte dei cosiddetti responsabili. Rimaniamo costruttivi e disponibili ad un patto di legislatura. Possiamo correre assieme per l’Italia ma per correre dobbiamo ristabilire una direzione di marcia comune chiara. Se così non sarà faremo politica, compatti, dai banchi dell’opposizione”. Così la senatrice di Italia Viva, Donatella Conzatti

Ore 10.20 – Salvini: “Alcuni 5 stelle stanno bussando alle porte della Lega”

“Devo dire che nelle ultime ore qualche parlamentare cinque stelle, che rimane fedele alla trasparenza originaria ed è imbarazzato da queste trattative con Tabacci e Mastella, sta bussando alle porte della Lega”. Così Matteo Salvini, entrando alla Camera per il vertice del centrodestra.

Ore 9.30 – I 13 parlamentari M5s: “Piena fiducia a Conte, ma serve cambio di passo”

“Renzi lunedì toglierà la fiducia a Conte e noi gliela confermeremo, convintamente. Abbiamo riunito le nostre proposte. Nessun ultimatum”. È quanto affermano i 13 deputati M5S che hanno presentato alcune proposte programmatiche e organizzative nell’assemblea di ieri sera. “Nel documento abbiamo chiesto che la nuova leadership del M5S venga eletta al più presto e che si faccia un contratto di governo chiaro, nero su bianco”, sottolineano i pentastellati.