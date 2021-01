Mentre l’Italia si appresta a prolungare lo stato di emergenza, introducendo nuove misure per far fronte all’epidemia da Covid19, nel resto del mondo continuano ad aumentare i positivi. I casi totali da inizio pandemia hanno superato i 92 milioni, stando ai dati dell’università americana Johns Hopkins. Preoccupa l’andamento in Germania che nelle ultime 24 ore ha registrato il record di morti da inizio pandemia: sono stati oltre 1.200. In Cina, dove il virus sembrava ormai debellato, torna invece la paura: per la prima volta dopo 8 mesi Pechino registra un morto per Covid, mentre i contagi fanno segnare un nuovo record da marzo di 138 casi. Anche in Francia la pressione non accenna a diminuire: sono 23.852 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore.

Stando ai dati diffusi dall’istituto Robert Koch, in Germania sono stati registrati 1.244 decessi in una sola giornata. Il picco più alto finora era stato registrato l’8 gennaio, con 1.188 vittime. Sono inoltre 25.164 le nuove infezioni nell’ultima giornata. L’indice di incidenza dei contagi su 100mila abitanti nei sette giorni è a 151,2: una cifra ancora molto lontana dalla soglia di 50 che permetterebbe un allentamento delle misure restrittive nel Paese. La Germania sta affrontando un lockdown “duro” dal 16 dicembre, quando Angela Merkel ha convinto i Länder e il Paese della necessità di ulteriori restrizioni, dopo che il “lockdown light” introdotto a inizio novembre non è stato efficace nel far abbassare la curva epidemica. Il 13 gennaio la cancelliera ha avvertito che il lockdown duro potrà proseguire almeno per altri due mesi.

Anche in Cina la situazione torna a preoccupare, tanto che le autorità hanno già imposto il lockdown a decine di milioni di persone. Nel gigante asiatico dove si pensava che la pandemia fosse ormai un lontano ricordo, sono stati registrati 138 nuovi casi, toccando i massimi da marzo 2020. Ma non solo: per la prima volta da maggio Pechino ha avuto un decesso. Secondo la commissione sanitaria nazionale le infezioni domestiche sono state 124 e quelle importate 14. I nuovi contagi domestici sono in gran parte concentrati nella provincia di Hebei (81) e in quella settentrionale di Heilongjiang (43), che da ieri è in ‘stato di emergenza’.

Tunisia – Preoccupa la situazione sull’altra sponda del Mediterraneo. Oggi inizia in Tunisia un lockdown nazionale di 4 giorni: il Paese ha infatti raggiunto un nuovo record di casi giornalieri, registrando 3632 contagi in 24 ore nella giornata del 12 gennaio. Il dato porta il totale delle infezioni confermate a quota 168.568. Salito anche il bilancio dei decessi: sono 5.415 i morti da inizio pandemia, di cui 72 il 12 gennaio. Attualmente 1.805 persone sono ricoverate in ospedale, di cui 364 in rianimazione e 128 in respirazione assistita.

Stati Uniti – Il bilancio complessivo dei casi di coronavirus negli Stati Uniti dall’inizio della pandemia ha superato quota 23 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l’università americana i contagi nel Paese sono ad oggi 23.071.895, inclusi 384.653 decessi.

Francia – Sono 23.852 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Francia, dove la pressione sugli ospedali non accenna a diminuire. Lo si apprende dai dati diffusi dalla Sanità pubblica francese. Ieri i contagi erano stati 19.753. Dall’inizio del 2021 si contano una media di 20mila nuove infezioni al giorno, un numero assai superiore alle 5mila che prevedeva il governo a metà dicembre scorso. Le vittime sono 232, in calo rispetto alle 362 del giorno precedente. Sul fronte vaccinazioni, ad oggi risultano vaccinate 247.167 persone nell’ambito della campagna avviata il 26 dicembre 2020.