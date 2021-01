Hanno raccontato di essere stati rapinati per strada. Ma questa ipotesi è stata scartata dai carabinieri della compagnia di Cassano d’Adda e della procura della Repubblica del tribunale dei minori. Il motivo? Una ragazzina di 14 anni e un ragazzo di poco meno di 18 anni lo avrebbero raccontato solo per dissimulare quanto hanno fatto realmente, da soli. La storia la racconta il giornale locale “Prima la Martesana“. La loro versione non ha convinto i medici del pronto soccorso di Cernusco sul Naviglio. I due amici si sono infatti sfregiati le labbra per assomigliare a Joker, antagonista di Batman e protagonista del recente film con Joaquin Phoenix o, altra ipotesi, è che lo abbiano fatto per “testare la loro soglia del dolore”. La ragazza di 14 anni è stata la prima a farsi incidere dall’amico con un taglierino, o un oggetto simile, dei profondi tagli che dalle labbra si allungano sul viso. Ma quando poi, sempre stando al racconto del ragazzo, lei ha cercato di incidere alla stessa maniera il volto dell’amico, non ce l’ha fatta più per il dolore delle ferite e si è fatta accompagnare in ospedale, dove è stata ricoverata.

Stando a quanto riportato da Fanpage.it, è il ragazzo, il primo che ha iniziato ad ammettere quando accaduto, a trovarsi nella posizione più delicata: le sue ferite sono infatti molto superficiali mentre quelle della ragazza, profonde ed estese a formare un vero e proprio ghigno, rendono necessario un intervento chirurgico. Il ragazzo, che ha detto di voler “sperimentare la soglia del dolore” con l’amica, è stato invece denunciato a piede libero per lesioni personali ma rischia l’accusa di sfregio, ossia “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”, reato introdotto nel codice penale solo nell’agosto 2019 con il Codice rosso e che prevede la reclusione da 8 a 14 anni.

L’episodio risale a lunedì 4 gennaio, ma è ancora coperto in molti aspetti dal comprensibile riserbo delle indagini. I due ragazzi sono giovani italiani, che vivono nella zona di Cernusco e che non avrebbero alcun problema di disagio sociale, né precedenti denunce o segnalazioni a carico. Quello che è stato appurato con certezza, fino a ora, è che le gravi ferite inferte all’adolescente non sono riconducibili a terze persone, come riferito invece in prima battuta dai due ragazzi ai medici dai quali sono accorsi per farsi medicare. Resta ancora da chiarire del tutto che cosa sia successo fra i due, l’ascolto della versione della ragazza da parte degli investigatori potrebbe essere chiarificatore.