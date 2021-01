La pandemia continua a registrare in Europa e negli Stati Uniti numeri preoccupanti, sia di contagi che di vittime. Colpisce anche oggi la Germania, che nelle ultime 24 ore ha registrato quasi 24.694 nuovi casi e altri 1.083 decessi, portando i decessi complessivi a 39.878. Travolta dalle polemiche sulla lentezza nella somministrazione dei vaccini e per aver delegato all’Ue l’acquisto delle dosi, la cancelliera Angela Merkel ha promesso di accelerare e, riconoscendo che “è stata una partenza lenta”, ha aggiunto: “Alcune centinaia di migliaia di persone sono state vaccinate e il numero cresce ogni giorno. Il ritmo aumenterà”. Stando alle statistiche del Robert Koch Institute, meno di mezzo milione di cittadini ha ricevuto la prima delle due dosi del vaccino, con una media di 40mila vaccinazioni al giorno. “Avremo abbastanza vaccini per tutti in Germania“, ha dichiarato Merkel, assicurando che entro pochi mesi le autorità saranno in grado “di offrire un vaccino a chiunque lo desideri”. Sempre sul tema vaccini la Francia, fanalino di coda in Europa, ha annunciato che lunedì arriveranno le prime dosi del farmaco Moderna , autorizzato ieri dalle autorità sanitarie di Parigi. Nel Regno Unito, invece, alle prese con numeri elevati di vittime e contagi, la regina Elisabetta II, 94 anni, e il principe Filippo, 99, sono stati vaccinati per il Covid-19. Il farmaco è stato somministrato oggi da un medico della casa reale al castello di Windsor. Guardando oltreoceano, la situazione è allarmante negli Stati Uniti, che con quasi 290mila casi registrati (288,677) in 24 ore gli Stati Uniti fanno segnare un nuovo record di infezioni. Tantissimi i decessi: 3.676 nell’ultima giornata.

Nel Regno Unito, dove la variante inglese del virus ha portato nelle ultime settimane a una maggiore diffusione del contagio, la campagna del governo britannico invita i cittadini a comportarsi “come se aveste contratto” il coronavirus, tentando di frenare l’avanzata di Sars-Cov-2 dopo il triste record di 1.325 decessi legati alla pandemia segnalato ieri con 68.053 casi nell’ultimo bollettino e dopo che il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha lanciato l’allarme per una situazione “fuori controllo”. “Stare a casa, proteggere l’Nhs (il sistema sanitario), salvare vite”, è lo slogan. ‘Arruolatì giornali, tv, radio e social media. La parola al professor Chris Whitty, il ‘chief medical officer’, che ricorda le precauzioni contro il coronavirus e aggiunge: “I vaccini danno una speranza chiara per il futuro, ma per ora dobbiamo stare tutti a casa, proteggere l’Nhs e salvare vite”.

“Anche Brigitte Macron è stata positiva” – Le Figaro scrive che anche la premier dame, come il marito Emmanuel Macron, è risultata positiva durante gli ultimi giorni dell’anno scorso passati a Brégançon. Brigitte Macron è risultata positiva, asintomatica, a un test effettuato il 24 dicembre. Ha ripreso normalmente le attività il 4 gennaio, scrive Le Figaro citando la sua fonte, “poiché è risultata negativa” al Covid-19 “il 30 dicembre”. Negativa sia il 30 che il 31 dicembre, secondo Europe 1. Le Figaro ricorda come il 26 dicembre l’Eliseo abbia confermato la presenza di Emmanuel e Brigitte Macron a Brégançon. Il presidente francese, risultato positivo al Covid-19 il 17 dicembre, è stato in isolamento nella residenza ufficiale La Lanterne, a Versailles, ed è tornato all’Eliseo il 24 dicembre perché non lamentava “più sintomi” collegati al coronavirus. Secondo Europe 1, poiché la ‘première dame’ “non mostrava sintomi gravi e alla luce della fine dell’isolamento” del presidente, la coppia è “comunque andata a festeggiare il Natale a Fort Brégançon“.

Brisbane in lockdown causa variante inglese – La terza città australiana, Brisbane, entra oggi in lockdown, mentre in tutto il paese vige la “massima allerta” per l’emergere di ceppi più contagiosi di Covid-19. L’ordine di chiusura per gli oltre due milioni di residenti di Brisbane è stato attivato dopo che la variante inglese del virus è stata trasmessa da un viaggiatore rientrato in Australia ad un addetto alle pulizie in un hotel adibito alla quarantena: si tratta del primo caso locale registrato in Australia del ceppo del Regno Unito considerato tra le numerose varianti di Covid-19 emergenti in tutto il mondo, tra i più contagiosi. La notizia arriva mentre alcune parti di Sydney si preparavano a porre fine a un blocco di settimane, a seguito di un’epidemia emersa il mese scorso. Il ministro della Sanità del New South Wales Brad Hazzard ha detto che lo stato è rimasto in “allerta” a causa di un numero crescente di viaggiatori in quarantena risultati positivi per nuove varianti di Covid-19. Fino al lockdown di oggi, Brisbane era stata tra le diverse città australiane che godevano di un ritorno alla relativa normalità grazie al successo del paese nella soppressione del virus. L’Australia ha registrato più di 28.500 casi di Covid-19 e 909 decessi legati al virus, su una popolazione di circa 25 milioni.