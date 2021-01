Joe Biden frena sul ricorso al 25esimo emendamento o all’impeachment nei confronti di Donald Trump, a ormai soli 12 giorni dal passaggio di consegne alla Casa Bianca. Secondo fonti vicine al neopresidente eletto citate dalla Cnn, il Dem non ha alcuna intenzione, con la vittoria certificata ormai in tasca, di dare vita all’ennesimo scontro faccia a faccia con l’avversario nell’ultima campagna elettorale che rischierebbe solo di spaccare nuovamente il Paese e radicalizzare il dibattito interno. Sulle stesse posizioni, ma per diversi motivi, anche il vicepresidente Mike Pence, colui che dovrebbe prendere il posto del tycoon alla Casa Bianca per poche ore: secondo il New York Times, Pence non ha intenzione, in vista di una possibile candidatura alle prossime elezioni 2024, di inimicarsi una parte del Paese ancora vicina al magnate americano. Senza il suo consenso a entrare in carica, il ricorso al 25esimo emendamento verrebbe bloccato.

Trump si arrende e chiede la riconciliazione

Anche lo stesso Trump sembra essersi arreso all’idea di lasciare la Casa Bianca garantendo un periodo di transizione tranquillo. Rivolgendosi agli americani, ha per la prima volta riconosciuto il passaggio di consegne del 20 gennaio spiegando che “il mio obiettivo ora è di assicurare una transizione dei poteri tranquilla e ordinata. So che siete delusi ma voglio anche che sappiate che il nostro incredibile viaggio è solo all’inizio”, ha scritto su Twitter.

Giallo anche sui suoi spostamenti. Diversi media americani riportano come il presidente abbia improvvisamente cancellato il suo weekend a Camp David preferendo rimanere alla Casa Bianca per vigilare sul tentativo di rimuoverlo dall’incarico.

Morto uno degli agenti schierati a difesa del Congresso

Dopo il decesso dell’attivista pro-Trump di QAnon e veterana di guerra, Ashli Babbitt, è morto anche un agente della Capitol Police a seguito delle ferite riportate negli scontri di mercoledì. L’agente, ha riferito il corpo di polizia addetto alla sicurezza di Capitol Hill, si chiamava Brian D. Sicknick ed è deceduto alle 21.30 di giovedì. Era in servizio dal 2008 ed “è rimasto ferito durante scontri fisici con i manifestanti”. In seguito ha avuto un collasso ed è stato trasportato in ospedale, secondo quanto afferma una dichiarazione ufficiale.

Intanto, come richiesto da numerosi esponenti politici dell’opposizione e non solo, il 16 gennaio si dimetterà il capo della polizia del Congresso, secondo quanto riportano alcuni media, prima della cerimonia dell’Inauguration Day del 20 gennaio, quando Joe Biden giurerà e si insedierà alla Casa Bianca.

E continuano le dimissioni nella squadra di Trump dopo i fatti di Capitol Hill. L’ultima a lasciare è stata la ministra dell’Istruzione, Betsy DeVos, che in una lettera, riporta il New York Times, ha scritto al presidente che “non c’è dubbio sull’impatto che la sua retorica ha avuto sulla situazione”. La DeVos è la seconda esponente del governo a dimettersi per protesta nei confronti del presidente. Giovedì ha lasciato il suo incarico anche la ministra dei Trasporti Elaine Chao.