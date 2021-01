Tirano la corda, cercano la rottura, provocano al limite dell’insulto. Con l’obiettivo, probabile, di prendere ancora tempo e tenere ancora un po’ sotto pressione l’esecutivo. Chi pensava che il vertice convocato a Palazzo Chigi potesse essere risolutivo per appianare i dissidi interni alla maggioranza rimarrà probabilmente deluso. Giuseppe Conte ha provato a mediare, spiegando che “il Paese non può permettersi un ritardo sul Recovery”, e il piano di rilancio “non è lo strumento per definire tutte le questioni poste sui tavoli di confronto della maggioranza“. Per questo il presidente del consiglio ha assicurato i partiti che nei prossimi giorni avrebbe previsto un “confronto per concordare una lista di priorità per la restante parte della legislatura”.

I renziani, però, non sembrano avere voglia di trovare un punto d’incontro. Non ora almeno. “Si è perso sin troppo tempo. Abbiamo chiesto di iniziare a lavorare a luglio e vi siete svegliati a dicembre. Dal 7 dicembre ci avete riconvocato il 22 dicembre. Noi abbiamo lavorato sempre, anche a Natale. Ora vogliamo il documento finale e su quello diamo valutazione in 24 ore. Non si perda altro tempo”, sono pezzi di frasi dai toni aspri che alcuni dei presenti all’incontro hanno soffiato alle agenzie a vertice in corso. Virgolettati che fanno capire con quale obiettivo sono entrati a Palazzo Chigi i tre esponenti del partito di Matteo Renzi: la ministra Teresa Bellanova e i capigruppo Maria Elena Boschi e Davide Faraone.

Che non sarebbe stato un vertice dai toni pacifici si intuiva dalle dichiarazioni pomeridiane della titolare alle Politiche Agricole. “Per me esperienza al capolinea”, diceva Bellanova. Quello che filtra da Palazzo Chigi sono frasi ancora più perentorie. Per provocare il resto della maggioranza, infatti, i renziani sono arrivati a tirare fuori addirittura il ponte sullo Stretto. “E’ tempo di decidere, basta rinvii”, è quello che hanno detto gli esponenti d’Italia viva accusando il governo d’immobilismo. Una richiesta che, come raccontanto fonti di governo all’agenzia Adnkronos, ha alzato il livello della tensione. Provocando la replica del Pd: “Basta paletti su ogni punto. I partiti – hanno detto i dem –non possono commissariare il Consiglio dei ministri“.

Il presidente del consiglio ha cercato di mediare: “”Il Paese non può permettersi un ritardo sul Recovery plan perché questo comprometterebbe la nostra ripresa e sarebbe imperdonabile rispetto ai cittadini. Tutti i contributi delle varie forze politiche – ha detto Conte – sono serviti a migliorare l’attuale bozza di lavoro del Recovery Plan. Non abbiamo potuto accogliere tutte le richieste di ciascuna forza politica, dobbiamo sempre tener conto dell’equilibrio complessivo. Ma ciascuna forza può riconoscere l’incidenza delle proprie proposte nella nuova bozza e apprezzare i significativi passi avanti compiuti”. Conte ha spiegato ai renziani che “il Recovery non è lo strumento per definire tutte le questioni poste sui tavoli di confronto della maggioranza. Anche perché vi sono interventi che non possono essere finanziati con il Recovery Fund. Nei prossimi giorni vi inviterò al confronto per concordare una lista di priorità per la restante parte della legislatura”.

Parole che i renziani non hanno probabilmente ascoltato. Dopo gli interventi di Conte e Roberto Gualtieri, il primo a intervenire è stato Faraone, che ha attaccato le bozze ricevute del nuovo Recovery rivisto (considerate non abbastanza dettagliate) rilanciando con la richiesta di attivare il Mes e appunto quella del Ponte sullo Stretto. Il capogruppo dei renziani al Senato ha attaccato il ministro dell’Economia, accusandolo di aver lanciato elle “provocazioni politiche”. Quali? Aver spostato da una parte all’altra i fondi, ovvero le poste del Recovery, cancellando anche progetti targati Iv. “Una provocazione bella e buona“, l’ha definita Faraone, puntando il dito contro il responsabile del Mef. Un passaggio che ha provocato “forte irritazione” in Andrea Orlando. “A questo punto la crisi non è esclusa quindi va messo in sicurezza il Recovery”, ovvero chiudere il Piano per non perdere le risorse che arriveranno da Bruxelles, è quello che ha detto il vicesegretario del Pd.

Gualtieri ha replicato, spiegando che non si poteva presentare al vertice con il Piano di 130 pagine scritto senza prima aver concordato con i partiti le linee strategiche e aver capito se erano d’accordo o no con le modifiche già apportate dal suo ministero su richiesta dei partiti: se l’avesse fattoIv l’avrebbe attaccato per questo. Quindi, il titolare di via XX settembre ha rassicurato tutti, garantendo che le schede di dettaglio del Recovery plan arriveranno prima del Consiglio dei ministri. Non è bastato. Il ministro del Tesoro è finito nel mirino anche delle critiche della Boschi. L’esponente del Pd ha quindi accusato il partito renziano di “un lavoro sommario e non di dettaglio”, sulla base del quale Italia viva porterebbe avanti le sue dure critiche all’operato del governo. La capogruppo dei renziani alla Camera ha replicato: “Il giudizio al Pnrr lo daremo dopo aver visto i dettagli e risponderemo per iscritto, perché altrimenti interpretate male“.

Il vertice è iniziato a Palazzo Chigi poco dopo le 18 e 30. Alcuni dei partecipanti sono presenti di persona, altri in videoconferenza. Alla riunione prendono parte i ministri Gualtieri, Stefano Patuanelli, Enzo Amendola e Peppe Provenzano, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Per i partiti sono presenti i capi delegazione Dario Franceschini del Pd, Alfonso Bonafede del M5s, Teresa Bellanova d’Italia viva e Roberto Speranza di Leu. Con loro ci sono per il M5s la viceministro Laura Castelli e la sottosegretaria Laura Agea, per il Pd il vicesegretario Andrea Orlando e la presidente della conferenza delle donne Cecilia D’Elia, per Leu i capigruppo Federico Fornaro e Loredana De Petris.