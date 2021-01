La corsa del coronavirus non si ferma. I casi di Sars Cov 2 a livello globale hanno superato oggi la soglia degli 88 milioni, con un incremento di tre milioni di infezioni in soli quattro giorni. Secondo i dati elaborati dalla Johns Hopkins University, i morti causati da Covid sono 1.898.530.

E tra i Paesi al momento più colpiti dalla nuova ondata della pandemia c’è la Germania. Il Robert Koch Institut segnala un nuovo record di vittime: nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 1.188 decessi (finora il numero massimo era stato raggiunto il 30 dicembre, con 1.129 morti). Le nuove infezioni sono 31.849. Gli esperti ribadiscono che i dati potrebbero anche spiegarsi con un ritardo delle segnalazioni, dovuto alle feste. Il 5 gennaio è stato deciso il prolungamento del lockdown nella Repubblica federale.

Stessa decisione presa dall’Ungheria che ha deciso di estendere il lockdown parziale, introdotto per frenare la diffusione del coronavirus, fino al 1 febbraio. Le misure – che includono il coprifuoco tra le 20 e le 5, il divieto di raduni, l’uso obbligatorio di mascherine in pubblico e lezioni online per scuole superiori e università – sono state introdotte nell’ambito dello stato di emergenza nazionale in vigore dall’11 novembre scorso. “La task force operativa” creata dal governo “ha deciso di estendere le restrizioni attualmente in vigore fino al primo febbraio”, ha detto il premier Viktor Orban durante un’intervista ai media pubblici di Budapest. “Finché non ci saranno vaccini a sufficienza, ci atterremo alle restrizioni che abbiamo”, ha aggiunto specificando che le scuole primarie e gli asili potranno rimanere aperti.

Record di vittime anche negli Stati Uniti. Nelle ultime 24 ore si sono registrate 4mila morti e i nuovi casi di contagio sono stati 265mila. Tra gli Stati più colpiti la California: due giorni fa dalle autorità sanitarie della contea di Los Angeles è partita una direttiva che disponeva di non trasportare in ospedale pazienti con possibilità di sopravvivenza troppe basse.

Il Brasile ha superato i 200mila morti nella giornata in cui registra il numero più alto di vittime dall’inizio della pandemia: 1.841. Secondo le autorità sanitarie locali il numero sale a 200.498. La giornata fa segnare anche il record di contagi: 94.517, che portano il numero complessivo a 7.961.673. Il paese sudamericano è il secondo per numero di vittime, alle spalle degli Stati Uniti, e il terzo per numero di contagi dopo Usa e India.

Intanto nel Regno Unito, travolto dall’ultimo picco di contagi, tutti i passeggeri internazionali in arrivo in Inghilterra e Scozia, inclusi i cittadini del Regno, dovranno presto sottoporsi ad un test anti-Covid prima della partenza ed esibire un risultato negativo per entrare nel Paese, come ha annunciato il ministro dei Trasporti, Grant Shapps. Il test si dovrà fare fino a 72 ore prima dell’imbarco, secondo quanto riporta la Bbc. La nuova misura dovrebbe entrare in vigore all’inizio della settimana prossima in Inghilterra e “al più presto” in Scozia. Simili misure sono allo studio anche per il Galles l’Irlanda del Nord.

Intanto, mentre in molti Paesi del mondo la campagna vaccinale è iniziata subito dopo le festività natalizie, il piano di immunizzazione contro il coronavirus in Australia partirà a metà febbraio, con l’obiettivo di vaccinare circa 12,5 milioni di persone (metà della popolazione) entro giugno. Le vaccinazioni saranno gratuite e spetterà agli Stati e ai territori della federazione decidere se il vaccino debba essere obbligatorio per alcuni gruppi di persone, come gli operatori sanitari. L’Australia conta di ottenere l’approvazione del vaccino Pfizer da parte dell’autorità nazionale (la Therapeutic Goods Administration) entro fine gennaio. Il mese prossimo dovrebbe essere approvato anche il vaccino Oxford-AstraZeneca, di cui il colosso farmaceutico australiano CSL (Commonwealth Serum Laboratories) ha in produzione 50 milioni di dosi nei suoi laboratori di Melbourne.