L’Italia supera quota 180mila persone vaccinate con la prima dose del farmaco anti-Covid realizzato da Pfizer-BioNTech: lunedì 4 gennaio sono state somministrate più di 60mila dosi, una quota vicina al ritmo giornaliero necessario per consumare tutte le fiale al momento disponibili per il nostro Paese, fissato a circa 65mila vaccinazioni ogni 24 ore. “Un dato record nell’ambito dell’Unione europea“, sottolineano fonti da Palazzo Chigi. Anche la Germania nel suo giorno migliore, il 30 dicembre, si era fermata a 54mila dosi in 24 ore. L’Italia è seconda in Ue per numero di vaccinazioni, alle spalle di Berlino “che però ha potuto contare su una dotazione iniziale superiore“. “La macchina organizzativa sta accelerando e, nel giro di poche settimane, viaggerà a pieno ritmo“, spiegano ancora da Palazzo Chigi. L’Italia al momento riceve ogni settimana circa 470mila dosi del farmaco Pfizer-BioNTech: dopo le prime 9.750, altre 469.950 sono state consegnate fra il 30 dicembre e il primo gennaio. In attesa del nuovo carico, ad oggi ne sono state somministrate 182.442 (ultimo aggiornamento alle ore 15 del 5 gennaio), pari al 38% di quelle a disposizione.

Fra le Regioni, spicca il Lazio con più di 29mila inoculazioni di antidoto sulle 45.805 dosi consegnate (il 63,8%). La Lombardia sale all’12,2%: dopo le polemiche per l’inizio flop della regione più colpita dal Covid, l’assessore alla Sanità Giulio Gallera aveva assicurato che da lunedì 4 gennai sarebbero state effettuate 6mila vaccinazioni al giorno. Così è stato: la Lombardia ha somministrato nelle ultime 24 ore 6.491 dosi. La Provincia di Trento rimane al vertice per rapporto tra dosi somministrate e consegnate (67,7%), ma oltre al Lazio anche Toscana e Veneto hanno consumato più della metà del primo carico a disposizione. Chi invece è al momento in ritardo, sia come vaccinazioni assolute che come percentuale, sono soprattutto Sardegna (965, 7,5%) e Calabria (701, 5,4%).

Nel confronto con gli altri Paesi dell’Unione europea, dove la campagna di vaccinazione è cominciata allo stesso modo il 27 dicembre, l’Italia resta al secondo posto per dosi somministrate, dietro solamente alla Germania. I dati forniti da Our World in Data (aggiornati con qualche ora di ritardo, ndr) dicono che alla mattina del 5 gennaio Berlino ha effettuato 265mila vaccinazioni. Nel rapporto tra dosi somministrati e popolazione totale, in Ue svetta la Danimarca (0,81%), seguita da Germania e Italia. Guardando nello specifico a come sta andando la campagna tedesca – per ora quella che ha raggiunto più persone – si nota inoltre che il maggior numero di dosi inoculate in un giorno risale al 30 dicembre, quando sono state vaccinate 54mila persone (dato fornito dal Robert Koch Institut). Con i dati di lunedì 4 gennaio l’Italia ha invece superato quota 60mila in 24 ore. “Un risultato per il quale dobbiamo ringraziare l’eccezionale lavoro delle donne e degli uomini del nostro Sistema Sanitario Nazionale. Continuiamo a impegnarci in questo grande sforzo per realizzare un piano vaccinale senza precedenti!”, spiegano ancora da Palazzo Chigi.