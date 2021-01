Non esclude il rimpasto, chiarendo che “se c’è la volontà politica” di stare insieme poi “le formule si trovano”. Ma avverte che, in caso di crisi, l’unica via d’uscita per i dem è quella delle elezioni. Suonano come un messaggio rivolto direttamente a Renzi le parole del vicesegretario del Pd Andrea Orlando. Intervistato da Fanpage.it, il braccio destro di Zingaretti sostiene che se l’esecutivo giallorosso dovesse cadere, per il Pd il ritorno alle urne è “l’unica soluzione possibile“. “Non abbiamo detto che vogliamo il voto perché ci piace andare a votare in piena pandemia né, oggettivamente, perché la Costituzione dice che si deve votare per forza”, spiega Orlando. Il vero motivo “è molto semplice: tutte le altre ipotesi alternative ad una soluzione costruita sulla base dell’attuale equilibrio, pur con i necessari ritocchi, non sono una soluzione perseguibile“.

Il vicesegretario dem esclude quindi l’ipotesi di un governo di tecnici, di transizione o di unità nazionale. Ed evoca esplicitamente il ritorno alle urne, spingendosi oltre allo stesso Zingaretti, che aveva parlato di “crisi dagli sviluppi imprevedibili”. Quando Orlando parla di “attuale equilibrio” si riferisce alla maggioranza che sostiene Conte premier, composta da Pd, Movimento 5 stelle, Italia viva e Liberi e uguali. Ed è questa la maggioranza che a suo parere deve continuare a garantire il suo appoggio a Palazzo Chigi, magari con un “patto di legislatura” che stabilisca non solo “cosa fare” da qui al 2023, ma anche “in che ordine”. Insomma, un aggiornamento del programma di governo elaborato in fretta e furia nel settembre 2019 dopo la crisi del Papeete innescata da Salvini.

Orlando apre anche a “necessari ritocchi” alla squadra di ministri e sottosegretari, ma il timore è che alla fine la girandola di poltrone non possa bastare a Renzi. “Le formule si trovano se c’è prima la volontà politica, bisogna capire se c’è”, dice Orlando uscendo dal Nazareno al termine di una giornata di trattative sotterranee. “Le mie sensazioni? Non mi affido alle sensazioni ma razionalmente credo ci siano tutte le condizioni” per una soluzione, spiega. Ma “bisogna vedere se prevale la razionalità”. Anche perché, aggiunge, “l’alternativa” proposta dal leader di Italia viva all’attuale governo “non si capisce qual è”.

A stretto giro è arrivata la replica di Italia viva: “Orlando vuole andare a votare perché per lui stare all’opposizione di Salvini è meglio che stare al governo con Renzi”, ha dichiarato il presidente del partito Ettore Rosato. Toni che si sommano a quelli utilizzati da Renzi lunedì sera: intervistato a Quarta Repubblica, ha dichiarato che prima serve “un accordo sui contenuti, poi vedremo se il premier sarà Conte o un altro”. Parole allusive che non hanno sciolto il nodo su come uscire dalla crisi che lui stesso ha innescato. La data da segnare sul calendario potrebbe essere quella di giovedì 7, quando è prevista la resa dei conti in Consiglio dei ministri sul Recovery plan, ma anche su questo non ci sono certezze.