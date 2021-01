È scontro aperto nel Consiglio dei ministri riunito in queste ore per varare le misure post festività e per discutere della riapertura delle scuole dopo la decisione di alcune Regioni di rimandare tutto a fine mese. Il capodelegazione del Pd, Dario Franceschini, ha chiesto a nome del suo partito di prorogare la chiusura degli istituti almeno fino al 15 gennaio. Il ministro avrebbe posto il tema come una questione politica, ma il Movimento 5 stelle e la ministra Lucia Azzolina sono fermi sulla linea dei ritorno in classe dal 7 gennaio. La pensano allo stesso modo le ministre renziane Bellanova e Bonetti, che definiscono un “caos inaccettabile” l’eventuale rinvio del rientro in aula. Quello che manca per l’ennesima volta, riferiscono fonti di Italia viva, è “un’azione di governo del processo organizzativo e di concertazione con le regioni. Non si doveva arrivare a questo punto quando lo abbiamo detto da mesi che le scuole avrebbero riaperto a gennaio”.

Sulle restrizioni anti-Covid, invece, sembra esserci accordo: dopo l’Epifania non scatterà nessun ‘liberi tutti’. Anzi. I dati sul tasso di positività sono tornati a crescere e la ripartenza dovrà essere molto cauta, come hanno sottolineato anche i governatori di Regione nel corso degli incontri con l’esecutivo. Il Cdm deve dare il via libera a un “decreto ponte” prima del nuovo dpcm previsto per il 15 gennaio. Sul tavolo c’è la possibilità di prolungare lo stop agli spostamenti tra Regioni e di mettere il Paese in zona arancione nel prossimo weekend. Ipotesi proposta dallo stesso ministro della Salute, Roberto Speranza. Per il 7-8 gennaio, invece, potrebbero valere le regole della zona gialla, mentre da lunedì 11 dovrebbe ripartire la divisione regionale. Sul tavolo di Palazzo Chigi anche la modifica delle soglie per il passaggio tra zone, con l’indice Rt che sarà abbassato dello 0,25: un inasprimento, confermato dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, che quindi porterà a una maggiore rigidità.

Discussione sulla scuola – Una proposta che ha trovato d’accordo i governatori che, però, chiedono una programmazione almeno a medio termine e che alle chiusure corrispondano adeguati ristori per le attività che ne saranno penalizzate. Discussione ancora aperta invece sulla scuola. È allo studio anche in questo caso un provvedimento-ponte che porti dal 7 al 15 gennaio. Al momento, elementari e medie tornano in presenza dal 7 gennaio, mentre sulla riapertura delle superiori diversi governatori ritengono che sia decisivo aspettare l’esito del monitoraggio, previsto l’8 gennaio: intanto, Veneto e Friuli-Venezia Giulia hanno già annunciato che gli studenti delle scuole superiori non rientreranno in classe prima di febbraio. In Campania invece ci sarà un graduale rientro dall’11 gennaio.

Nuove soglie per le zone – Nel vertice di domenica sera tra governo e Regioni – che si è concluso oltre la mezzanotte – alla presenza dei ministri Boccia e Speranza, con alcuni presidenti di Regione, si è pensato infine a criteri di valutazione più rigidi a partire già dal 7 gennaio. Un punto di accordo è stato trovato sulla possibilità di abbassare le soglie dell’Rt per accedere alle varie zone di rischio, così da evitare che, in periodo di vaccinazione, gli ospedali e le strutture sanitarie si ritrovino eccessivamente appesantite dall’afflusso di persone contagiate. “Stiamo facendo fare un approfondimento ai tecnici in modo da abbassare le soglie dell’Rt per accedere in zona rossa o arancione. Misura che incide sul modello della zonizzazione”, ha infatti spiegato Speranza, a quanto si apprende. Una modifica confermata anche dal ministro Boccia sottolineando che gli interventi fatti a Natale “hanno evitato che ci fosse in Italia il liberi tutti”. La revisione della soglia del Rt (con 1 in zona arancione e con 1,25 in zona rossa, ndr) “è stata condivisa da tutte le regioni – ha aggiunto Boccia – perché tutti condividiamo la necessità di far scattare immediatamente le misure più restrittive quando si va oltre l’1″.

L’ipotesi di una zona bianca – “La proposta oggi non è di cambiare i parametri, che restano gli stessi perché hanno funzionato, ma le soglie di accesso ad una zona, decidendo di essere ancora più rigorosi per consentire alla campagna di vaccinazione di avere delle reti sanitarie meno appesantite, da difendere con maggior forza quando l’Rt supera l’1 – ha aggiunto Boccia – La zonizzazione e le responsabilità dei territori – prosegue Boccia – hanno funzionato perché hanno portato il Paese da 1.72 a 0.8. E questo è un risultato oggettivo”. Secondo il Corriere della Sera, si valuta anche la possibilità di una zona bianca – proposta dal ministro della Cultura, Dario Franceschini – in cui alle Regioni con i dati migliori sia consentita anche la riapertura di musei, teatri, sale da concerto e cinema.