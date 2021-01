“Abbiamo medici e infermieri che hanno 50 giorni di ferie arretrate. Non li faccio rientrare in servizio per un vaccino nei giorni di festa”. Giulio Gallera, l’assessore lombardo alla Sanità della Lombardia, non ci sta a chi ha bollato la Lombardia come “fanalino di coda” nei primi giorni di immunizzazione da Covid. Stando ai dati del portale governativo, aggiornati in tempo reale, la Lombardia, che è la prima regione in Italia per quantità di vaccini consegnati (oltre 80mila), è tra le ultime (insieme alla Sardegna) per dosi somministrate. Al 2 gennaio i vaccinati sono solo 2.171, meno del 3% rispetto alle fiale a disposizione, contro il 23% del Lazio e il 34% della provincia autonoma di Trento, che finora risulta la più veloce.

Ma Gallera non solo respinge al mittente le accuse, ma rilancia dicendo che da lunedì 4 gennaio nella regione saranno effettuate 6mila vaccinazioni al giorno. “Agghiacciante una simile classifica- dice intervistato da La Stampa -. Per non parlare di quelle regioni che hanno fatto la corsa per dimostrare di essere più brave di chissà chi. Noi siamo una regione seria. Partiamo domani (4 gennaio ndr) con 6mila vaccinazioni al giorno nei 65 hub regionali. I conti facciamoli tra 15 o 20 giorni”.

Aspettative supportate anche dal commissario lombardo ai vaccini, Giacomo Lucchini, secondo cui la “Lombardia può arrivare a 10mila vaccinazioni al giorno. Anche 13mila con le Rsa”. La promessa di Gallera è in sintesi “vaccinare” entro febbraio “340mila persone, tra personale sanitario e Rsa”. Sempre al quotidiano di Torino, l’assessore Gallera giustifica il record in negativo della Lombardia, spiegando che le fiale erano attese nei primi giorni di gennaio: “Il 31 dicembre era l’ultimo giorno dell’anno, poi ci sarebbero stati tre giorni di festa. Abbiamo medici e infermieri che hanno 50 giorni di ferie arretrate. Non li faccio rientrare in servizio per un vaccino nei giorni di festa. Ma assicuro tutti che faremo in tempo, nei tempi previsti“.

E, riguardo alla possibilità di vaccinare l’intera popolazione lombarda, circa 10 milioni di abitanti, si rimette nelle mani del governo: “Adesso riceviamo 80mila vaccini a settimana da Pfizer-Biotech. Aspettiamo che Ema, l’agenzia europea per il farmaco, mercoledì validi il vaccino Moderna. Poi aspettiamo tutti gli altri”. Tra le problematiche riscontrate nei primi giorni del programma di vaccinazioni, Gallera fa presente che le dosi non sono sempre arrivate correttamente: “Pfizer in alcuni hub ha consegnato zero vaccini, in altri il doppio. Sono cose che ci possono stare in questa situazione, ma ci ha costretto a rimodulare le consegne”. Inoltre ricorda che, in alcuni casi, sono mancate anche le siringhe 1 cc, le più adatte per le dosi. Ma, precisa Gallera: “Capisco che sia un momento complicato per tutti. Abbiamo chiesto alle strutture sanitarie lombarde di sopperire con i propri mezzi”.