Oggi è l’ultimo giorno utile per lo shopping natalizio ma in molti già pensano ai saldi invernali. E così, puntuale come ogni anno, è arrivato l’annuncio di Federazione Moda italiana – Confcommercio delle date dei saldi invernali 2021. Inizialmente parlato molto dell’ipotesi di far slittare l’inizio degli sconti in tutta Italia a fine gennaio per dare maggior tempo ai negozianti di gestire e smaltire le collezioni invernali (rimaste a lungo bloccate nei magazzini a causa del lockdown degli scorsi mesi e delle nuove restrizioni imposte dal governo per cercare di contenere i contagi da Covid-19 nel periodo delle festività natalizie.

Poi però, si è optato per farli iniziare come di consueto ai primi di gennaio, anche per contrastare la concorrenza dell’e-commerce che inizia a proporre già offerte e ribassi subito dopo Natale. Ogni Regione dovrà stabilire modalità e e data di partenza dei saldi, così da gestire al meglio l’afflusso nelle vie dello shopping evitando gli assembramenti che si sono isti negli ultimi weekend, anche in base all’evolversi della situazione sanitaria sul proprio territorio.

Ecco di seguito il calendario (ancora provvisorio) Regione per Regione:

2 gennaio

Partono Campania, Sicilia, Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Puglia e Sardegna

7 gennaio

Lombardia e Piemonte

12 gennaio

Lazio

16 gennaio

Marche e Provincia autonoma di Bolzano

29 gennaio

Liguria

30 gennaio

Emilia Romagna Toscana e Veneto

13 febbraio

Provincia autonoma di Bolzano (comuni turistici)

Saldi liberi ed eccezioni

La Provincia autonoma di Trento potrà decidere quando partire. In attesa della data ufficiale c’è ancora la Calabria