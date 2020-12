I contagi in Germania continuano a salire facendo registrare un nuovo record. Per il secondo giorno consecutivo il Robert Koch Insitut registra più di 30mila casi in 24 ore, 33.777 per la precisione, con 813 decessi. Questo mentre il governo di Berlino attende nelle prossime settimane numeri più confortanti dopo la stretta decisa da Angela Merkel che ha optato per un semi-lockdown per tutto il periodo delle festività, fino al 10 gennaio.

Pronta a chiudere tutto anche l’Austria che si appresta a entrare nel suo terzo lockdown totale, dopo quello imposto a primavera e quello di novembre. Secondo la stampa locale, il governo questo pomeriggio si confronterà in videoconferenza con i Länder per fermare nuovamente l’intero Paese dal 27 dicembre al 10 gennaio. Chiuderanno negozi ed esercizi pubblici e ci sarà un coprifuoco di 24 ore al giorno. A questo punto salterebbe anche la riapertura degli impianti sciistici, prevista per il 24 dicembre.

E in Francia Emmanuel Macron lascia l’Eliseo dopo essere risultato positivo al coronavirus e continuerà la sua quarantena nella residenza ufficiale dei capi di Stato “La Lanterne”, a Versailles. La presidenza sottolinea che Macron, partito senza la première dame Brigitte, “potrà isolarsi e continuare a lavorare”. Il capo di Stato, che deve rimanere in isolamento almeno 7 giorni, ha la tosse e lamenta un forte affaticamento e un po’ di febbre.

Intanto, il Brasile torna a registrare oltre mille morti in un giorno per Covid-19, cifra che non veniva superata dal 15 settembre. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 1.092, secondo il ministero della Salute, con 69.826 contagi. Nonostante ciò, il presidente Jair Bolsonaro ironizza sul vaccino anti-Covid prodotto dalla Pfizer ribadendo che non si vaccinerà e mettendo in guardia la popolazione contro possibili effetti collaterali. “Io non mi vaccinerò e qualche imbecille dice che sono un cattivo esempio. Ma ho già preso il virus e quindi ho gli anticorpi, perché dovrei vaccinarmi?”, ha detto parlando a un evento pubblico a Porto Seguro, nello stato di Bahia. “Alla Pfizer sono stati chiari: non ci prendiamo la responsabilità per eventuali effetti collaterali. Se diventi un alligatore è un problema tuo, se diventi un superuomo è un problema tuo, se a una donna crescerà la barba sarà un problema suo. Loro non si prendono responsabilità. E quel che è peggio, manomettono il sistema immunitario delle persone”, ha concluso.

Ma la Corte Suprema del Paese ha esteso ai governatori dei singoli stati e ai sindaci la possibilità di imporre l’obbligatorietà della vaccinazione contro il Covid-19, pena sanzioni amministrative, anche se hanno anche giudicato incostituzionale la vaccinazione forzata. Secondo il relatore, Ricardo Lewandowsky, “la vaccinazione forzata della popolazione è palesemente incostituzionale ma la salute pubblica non può essere messa a rischio da scelte individuali”.

Stati Uniti – Gli Usa hanno nuovamente registrato un pesante bilancio di oltre 3.200 morti e quasi 250mila nuovi contagi da coronavirus in un giorno, secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins. Negli ultimi 15 giorni la soglia di 200mila casi giornalieri è stata superata 12 volte. È invece la quarta volta in dieci giorni che gli Usa hanno varcato la soglia delle 3mila morti giornaliere.

Russia – In Russia nelle ultime 24 ore sono stati accertati 28.552 contagi di Covid-19 e 611 decessi provocati dalla malattia: lo riferisce il centro operativo nazionale anticoronavirus.

Ucraina – Continuano ad aumentare i casi di Covid-19 accertati in Ucraina, dove nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 12.630 nuovi contagi e 260 decessi provocati dalla malattia.