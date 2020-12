Otto giorni in zona rossa, cioè tutti i festivi e prefestivi. Con una possibile finestra per ricongiungersi con i familiari, ma non più di due. È questo lo schema che più probabilmente regolerà le due settimane tra la vigilia di Natale e l’Epifania per provare a flettere ancora la curva dei contagi. Nuove restrizioni, quindi, per le quali oggi una giornata che si preannunciava come decisiva ha finito per essere di attesa. La Conferenza Stato-Regioni, prevista per le 17, è stata rinviata a venerdì, quando alle 18 è programmato anche un Consiglio dei ministri, dopo che in mattinata il premier Giuseppe incontrerà la delegazione di Italia Viva nell’appuntamento per la verifica di governo. Le nuove misure, insomma, non verranno ufficializzate prima della serata del 18 dicembre o addirittura sabato.

Già mercoledì Conte aveva incontrato i capidelegazione delle forze che sostengono l’esecutivo. E avrebbe dovuto confrontarsi nuovamente nella serata di ieri, ma la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova, di ritorno da Bruxelles, ha comunicato all’ultimo la sua indisponibilità a partecipare, costringendo Conte a rinviare la discussione e dare la priorità al confronto con Matteo Renzi per la “verifica” di maggioranza. Intanto il Veneto si è mosso in anticipo e ha deciso la chiusura dei confini comunali dopo le 14 dal 19 dicembre fino al 6 gennaio. Stando alle ultime ipotesi, la zona rossa nazionale potrebbe scattare quindi il 24-25-26 e 27, il 31 e 1 gennaio e poi nel weekend del 2-3.

La tensione è alta nel governo ma anche con le Regioni e con l’opposizione. “Se il governo deciderà la zona rossa per tutta Italia a Natale necessariamente ci adegueremo, però ritengo che sia un’ingiustizia, è ingiusto cambiare le regole in modo ulteriormente restrittivo anche là dove se ne potrebbe fare a meno”, ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti a Rai Radio 1. Di diverso avviso la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa: “Le misure vanno verso una restrizione ulteriore per mettere in sicurezza la vita delle persone e per consentire un ritorno a una relativa normalità. Il ministero della Salute ha proposto misure più severe che prevedono qualcosa che somiglia a una zona rossa”, ha spiegato ospite di The Breakfast Club su Radio Capital.

Ancora più chiaro il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, che si schiera sul fronte di chi vuole regole rigide: “Dobbiamo fare delle scelte per tutelare i più fragili e gli anziani, a costo di sfiorare l’impopolarità. Dovremo passare il Natale ognuno a casa propria”. Ma, a quanto si apprende da fonti dell’esecutivo, il governo sta valutando la possibilità di una deroga al divieto di spostamenti tra Comuni – ed eventualmente anche all’interno di uno stesso Comune in caso di un eventuale ripristino della zona rossa – per i congiunti più stretti in occasione della vigilia di Natale e del pranzo del 25.

La deroga, in ogni caso, riguarderebbe un numero strettissimo di congiunti: due, secondo le stesse fonti. È una deroga che andrebbe incontro anche alle richieste avanzate dagli amministratori della Lega nelle scorse ore. E anche il presidente delle Marche, Francesco Acquaroli, si dice “d’accordo sul fatto che vadano messe in campo iniziative per ridurre assembramenti e contagi” ma “bisogna rispettare una linearità con ciò che è stato detto” finora. “Non si possono fare ora – aggiunge – ulteriori stravolgimenti, il governo porti avanti le decisioni prese”.