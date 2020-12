Prima il faccia a faccia con le Regioni, ora il vertice decisivo tutto interno al governo: oggi è il giorno delle decisioni sulle nuove misure in vista delle festività di Natale. Una zona rossa per tutta la durata delle vacanze, solo nei festivi e prefestivi, oppure un’Italia monocolore ma arancione? Tra le forze di maggioranze restano ancora distanze su quali restrizioni siano necessarie per contenere i contagi da coronavirus. La riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione è cominciata all’ora di pranzo: assente, come annunciato, la capo delegazione di Iv Teresa Bellanova. Partecipano Roberto Speranza (Leu), Dario Franceschini (Pd), Alfonso Bonafede (M5s). Con loro anche il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Il confronto è ancora in corso: Franceschini, Boccia e Speranza si battono per misure da “zona rossa” tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, mentre è più prudente la linea del premier, sostenuto dal M5s nel volere un intervento più limitato. Si sta discutendo se limitare le chiusure solo ai giorni festivi e prefestivi e soprattutto cosa disporre per ristoranti e bar. Il confronto prosegue e il premier ha annullato il suo intervento all’assemblea Confesercenti.

Stando alle ultime indiscrezioni, si va verso un nuovo aggiornamento del vertice: sul fatto che si vada verso misure più restrittive ci sono pochi dubbi ma la discussione, si apprende da fonti del governo, non è chiusa e la riunione – che sta per terminare – ha deciso di aggiornarsi per permettere la partecipazione anche della rappresentante di Italia Viva Bellanova, in queste ore di rientro da Bruxelles. Non è ancora stato definito l’orario del nuovo vertice che a questo punto potrebbe tenersi tra stasera e domani.

Si parte dal parere dato martedì dal Comitato tecnico scientifico, che a sua volta si è spaccato sulla possibilità o meno di fornire indicazioni specifiche sulle misure da intraprendere. Dal vertice con le Regioni invece è arrivata la spinta alla linea più dura: il presidente del Veneto Luca Zaia, insieme ai rappresentanti di Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Molise e Marche, ha chiesto la zona rossa per il Natale. “Nel periodo delle festività servono restrizioni massime, se non le fa il governo le facciamo noi – ha detto Zaia – Se non chiudiamo tutto adesso ci ritroveremo a gennaio a ripartire con un plateau troppo alto“.

Il premier ha dato per scontato qualche “ritocchino” alla stretta natalizia, ma Pd e Leu vogliono di più. “E’ tempo di scelte rigorose di governo e parlamento: solo regole più restrittive durante le festività potranno evitare una terza ondata di contagi. Per noi che abbiamo responsabilità istituzionali è un dovere intervenire oggi senza esitazioni per salvare vite umane domani”, scrive su Twitter Dario Franceschini, capo delegazione Pd al governo. È uno dei principali sponsor della linea dura e il suo tweet è stato immediatamente rilanciato dal segretario Pd, Nicola Zingaretti. E la sottosegretario alla Salute dem, Sandra Zampa, ha indicato Germania e Inghilterra – quindi il lockdown duro – come modello: “Sappiamo che il punto che permette un allentamento delle misure, ma soprattutto la ripresa di attività importanti come ad esempio la riapertura delle scuole, deve vedere scendere il numero dei contagiati sotto i 10mila casi al giorno. Immaginiamo che sia necessario correggere tutto questo esattamente come hanno fatto la Germania e l’Inghilterra”, ha detto a InBlu Radio.

Il premier Conte si muove tra la linea dura del Pd e le esigenze di chi chiede un giro di vite meno stringente. Ad esempio un’Italia arancione, magari con alcuni provvedimenti ad hoc: è la soluzione preferita dal M5s. Per la linea morbida è Italia viva, che però non partecipa nemmeno alla riunione dei capidelegazione: la ministra Teresa Bellanova ha di nuovo indicato come motivazione la sua missione a Bruxelles per il negoziato sulle etichettature. “La posizione di Italia Viva è chiara, ribadita nelle ultime ore anche da Matteo Renzi: sulle ulteriori misure da adottare il partito sosterrà lealmente la posizione del governo, purché si decida tempestivamente e si diano ai cittadini regole chiare“, annunciano fonti di Iv.

Il vertice con le Regioni – “Non vedo perché imporre alla Liguria una zona rossa per Natale quando i liguri in queste settimane si sono impegnati e sacrificati per far calare la curva del contagio e farci arrivare in piena zona gialla”, ha detto il governatore Giovanni Toti a L’aria che tira su La7. “Ci siamo dati delle regole i primi giorni di dicembre, decidendo di dividere il Paese in zone, e quelle regole hanno funzionato per contenere il covid. Non vedo perché cambiarle ora, alla vigilia delle festività natalizie”, ha commentato Toti. Che però non rappresenta la posizione di tutti i governatori, nemmeno di quelle del centrodestra. Le Regioni come il Veneto e il Lazio, sempre in giallo, durante il vertice con il governo hanno spinto per una stretta.

Le ipotesi sul tavolo – Pd e LeU chiedono la zona rossa per tutto il periodo delle vacanze o quanto meno per i giorni festivi e prefestivi: quindi dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio e all’ Epifania. Sarebbero nove giorni su 14 in cui negozi e locali resterebbero con le serrande abbassate. Il M5s vorrebbe qualche “ritocchino” – per usare le parole di Conte – meno pesante, mentre Italia Viva è per la linea più morbida. L’altra ipotesi è un’Italia tutta arancione. Infine, si valuta la possibilità di decidere la zona rossa solo per i giorni festivi: un’idea però ritenuta troppo complessa da mettere in atto.

Ecco allora, in sintesi cosa succederà se il governo deciderà di ‘colorare’ l’Italia di arancione o di rosso per il periodo festivo e cosa, invece, è attualmente consentito o non consentito nella maggior parte delle regioni che ora sono gialle.

ZONA ROSSA: vengono applicate le misure più restrittive previste dal governo. L’uscita di casa va motivata, sono chiusi bar, ristoranti, negozi, la Dad è prevista dalla seconda media in poi (anche se durante le festività le scuole rimarranno tutte chiuse). E’ vietato spostarsi da un Comune all’altro, nonché uscire od entrare nella Regione. Torna l’autocertificazione anche per gli spostamenti all’interno di una città.

ZONA ARANCIONE: I ristoranti e bar restano chiusi per tutta la giornata. I negozi restano aperti. La Dad è prevista solo alle superiori. La circolazione all’interno di un Comune è permessa ma non lo è abbandonare il proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione. E’ vietato entrare o uscire dalla Regione.

ZONA GIALLA: Attualmente le regioni ‘gialle’ devono rispettare misure restrittive più “morbide” previste dal Dpcm. I ristoranti e i bar sono aperti fino alle 18, i negozi restano aperti fino a orario di chiusura. I centri commerciali sono chiusi nei weekend. E’ possibile spostarsi all’interno della Regione e da una Regione gialla all’altra.

La mozione sugli spostamenti – Intanto il Senato ha approvato la mozione di maggioranza sugli spostamenti tra i comuni nei giorni delle festività natalizie con 140 sì, 118 no e 5 astenuti. Poco prima, l’Aula aveva respinto la mozione dell’opposizione con 142 voti contrari. Il testo approvato a Palazzo Madama impegna il governo a “valutare il ridimensionamento o l’ampliamento delle misure di restringimento, come in materia di spostamenti tra comuni della stessa provincia o il ricongiungimento con parenti e congiunti stretti, attualmente al vaglio dell’esecutivo, sulla base di solidi dati scientifici e di ulteriori analisi che ne dimostrino l’imprescindibilità, onde bilanciare opportunamente sia i plausibili rischi di una nuova terza ondata pandemica sia le pesanti conseguenze di tali restrizioni sul tessuto socio-produttivo” e “nell’eventualità di nuove restrizioni, a prevedere misure di ristoro economico proporzionate alle perdite di fatturato anche nei confronti di quelle attività a cui inizialmente era stata indicata la via dell’apertura“.