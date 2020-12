E’ iniziata la verifica di maggioranza a Palazzo Chigi dopo che per giorni Matteo Renzi ha minacciato apertamente il governo: per il leader di Italia viva o ci sarà una retromarcia sulla governance del Recovery plan o scatterà la crisi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha fatto sapere di voler gestire questa fase con la massima trasparenza, ha fissato il calendario delle convocazioni in base al peso parlamentare dei partiti che sostengono l’esecutivo: i primi a varcare la soglia del palazzo, alle 16.30, sono stati i rappresentanti del Movimento 5 stelle. La delegazione, oltre al capo politico Vito Crimi, è composta anche dai due capigruppo di Camera e Senato, Davide Crippa e Ettore Licheri, il capo delegazione Alfonso Bonafede e i ministri, Luigi Di Maio e Stefano Patuanelli.

Alle 19 toccherà alla delegazione del Pd, la cui composizione sarà “rinforzata” rispetto al solito: oltre a Dario Franceschini e ai capigruppo alle Camere Graziano Delrio e Andrea Marcucci, sono attesi il segretario Nicola Zingaretti, il vice Andrea Orlando e la portavoce delle donne democratiche Cecilia D’Elia che hanno partecipato al tavolo di maggioranza sul programma di legislatura. L’appuntamento decisivo è fissato però per domani alle 13, quando il premier si troverà faccia a faccia con la delegazione di Italia Viva. La girandola di incontri si chiuderà alle 19 con i capidelegazione di Leu.

Sul tavolo c’è innanzitutto la task force per la gestione delle risorse Ue. Conte nelle scorse ore ha ribadito che l’impianto generale non può essere messo in discussione, anche se ovviamente potrà subire modifiche in Parlamento. Poi ha chiarito che la struttura “non sarà sovrapposta ai doverosi passaggi istituzionali”. Un messaggio rivolto direttamente ai renziani, secondo cui la governance pensata da Palazzo Chigi (composta da 6 manager e dalla cabina di regia di cui farebbero parte lo stesso Conte, il ministro dell’Economia Gualtieri e il collega dello Sviluppo economico Patuanelli) rischia invece di esautorare ministeri e Parlamento. L’obiettivo degli incontri previsti tra oggi e domani è quello di trovare un’intesa per evitare il baratro della crisi, ma non è escluso che le discussioni sul Recovery plan alla fine non portino a un vero e proprio rimpasto di governo.

Osteggiato dal presidente del Consiglio – il cui timore è che mettendo mano ai ministri possano venire meno gli equilibri che sorreggono la maggioranza – è stato più volte chiesto da Italia viva nelle scorse settimane. Il sospetto, all’interno della maggioranza, è che Renzi abbia aperto la strada della crisi nella speranza di strappare per sé (o per qualcuno dei suoi) un’altra poltrona a Palazzo Chigi. Ma l’ex premier nega, sostenendo di non aver mai voluto alcun rimpasto e che il suo unico scopo è quello di ridiscutere daccapo il Recovery plan (compresa la ripartizione dei fondi nei singoli progetti) ed evitare che Conte ottenga “pieni poteri”. In caso contrario, le ministre Bellanova e Bonetti sarebbero pronte a dimettersi innescando la crisi. Il cui esito più probabile è il ritorno alle urne, nonostante la pandemia sia ancora in corso e l’Italia rischi di perdere il treno del Recovery. Anche se da Maria Elena Boschi a Matteo Salvini si moltiplicano le aperture a un nuovo governo per impedire la fine della legislatura (scenario che non piace a molti, visto che alle prossime elezioni verranno eletti 600 parlamentari e non più 945).