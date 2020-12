I casi sono in lieve aumento rispetto a ieri, ma scendono i ricoveri in terapia intensiva e il tasso di positività, ovvero il rapporto tra tamponi e positivi. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Sanità, nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 14.842 nuovi casi di coronavirus e altri 634 i decessi. In tutto i tamponi effettuati sono 149.232. Continua il calo del numero complessivo dei ricoveri in terapia intensiva (attualmente 3.345, -37 da ieri) e scende nettamente anche il rapporto tra positivi e tamponi, che è del 9,9% (ieri era del 12,3%). “C’è una tendenza a una lieve diminuzione ma non particolarmente veloce o accentuata, purtroppo”, ha dichiarato Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, che sottolinea come restino “elevati gli ingressi in terapia intensiva e il numero dei decessi. Bisogna continuare con le misure decise, ci vuole nulla a invertire la direzione”. Quanto alla distribuzione territoriale dei nuovi casi, se ne contano 3.145 in Veneto, 1.656 in Lombardia, 1.624 in Emilia Romagna.

“Gli ingressi in terapia intensiva mostrano una certa stabilità – ha continuato Rezza -. La situazione tende a migliorare ma molto lentamente. Sostanzialmente alla diminuzione dell’Rt ha fatto seguito diminuzione nuovi casi e ospedalizzazioni, ma restano ancora elevati ingressi in terapia intensiva e decessi. Quindi bisogna lavorare ancora molto perché basta poco a invertire trend”. Alla conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica organizzata al dicastero è intervenuto anche Gaetano Settimo, del Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha sottolineato come possa “rappresentare un elemento di criticità per la diffusione delle particelle virali di Sars-Cov-2” la scarsa “attenzione ai ricambi dell’aria” negli “ambienti domestici”.