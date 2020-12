Fanno discutere le foto che l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, ha pubblicato sui suoi profili social domenica pomeriggio in cui compare insieme ad altri 4 amici mentre fa jogging lungo il naviglio Martesana, un canale che parte da Milano e attraversa diversi comuni dell’hinterland fino all’Adda. “Oggi 20 km lungo il naviglio Martesana – la maratona è maestra di vita – stringere i denti e non mollare mai”, ha scritto su Facebook Gallera. Ma subito sono esplose le polemiche: c’è chi lo accusa per essere andato a correre in gruppo (gli amici compaiono in due foto scattate in punti diversi del naviglio) nonostante le regole anti-Covid lo vietino espressamente, e chi sostiene che abbia pure violato le restrizioni sullo spostamento tra Comuni. La Lombardia si trova infatti in zona arancione e Gallera non potrebbe uscire da Milano se non in caso di salute, lavoro o necessità (ad esempio per attività inerenti al suo ruolo istituzionale e politico). “Per una cosa simile in Inghilterra si sarebbe dovuto dimettere. Ma siamo in Italia e questo non succederà“, tuona il virologo dell’università di Padova Andrea Crisanti. “Comunque, non è un bell’esempio sicuramente”.

A segnalare per primo il caso è stato lo scrittore e attore Giulio Cavalli: “In zona arancione è vietato fare sport di gruppo e uscire dal proprio comune per praticare sport. L’assessore Gallera è riuscito a violare due regole e mettere tutto sul suo profilo Instagram“. Tra gli scatti caricati online, infatti, c’è anche uno screenshot dello smartphone di Gallera in cui compare il tragitto che lui stesso avrebbe percorso: dalla mappa sembra che sia stato superato il confine di Milano all’altezza di Cascina Gobba in direzione Vimodrone-Cernusco sul Naviglio. La vicenda non è passata inosservata nemmeno al Pirellone: “Gallera ha violato in un colpo due regole della zona arancione, immortalando tutto sul suo profilo Instagram”, è la reazione del consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati. “Oggi qualcuno piange un morto in famiglia grazie alla pessima gestione dell’emergenza sanitaria, ma lui riesce a sorridere con un pugno di amici per l’eroica impresa sportiva”, aggiunge il capogruppo M5s in Regione Massimo De Rosa. “Gallera è totalmente inconsapevole di ciò che succede in Lombardia, quando deciderà di dimettersi sarà sempre troppo tardi”.