Una provvigione monstre da 72 milioni di euro per una commessa da 1 miliardo e 252 milioni di euro per l’acquisto, dalla Cina, di 801 milioni di mascherine e dpi vari. Un affare su cui si è concentrata la Banca d’Italia, il cui ufficio antiriciclaggio nelle scorse settimane ha inviato una comunicazione alla Procura di Roma. Le indagini hanno portato questa mattina i militari del Nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza a perquisire gli uffici della sede nazionale della Protezione Civile. A finire nel mirino degli inquirenti una società, la Susnky srl di Milano di Andrea Vincenzo Tommasi, e quattro persone: oltre a Tommasi, fra gli indagati ci sono il giornalista Rai in aspettativa, Mario Benotti, e Antonella Appulo, già collaboratrice dell’ex ministro Graziano Delrio, indagati per traffico di influenze. Con loro l’esperta di comunicazione Francesca Immacolata Chaouqui – nota alle cronache per il suo coinvolgimento nello scandalo Vatileaks – iscritta per il reato di ricettazione. L’indagine è guidata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo. Estranei all’inchiesta la Protezione civile e il commissario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri.

La vicenda è emersa grazie alla segnalazione che un istituto di credito ha effettuato a all’ufficio Antiriciclaggio della Banca d’Italia. Il 25 marzo, il 6 aprile e il 15 aprile scorso, con tre ordini differenti, Arcuri ha avallato l’acquisto degli 801 milioni di mascherine, che avrebbe portato alla maxi-provvigione da 72 milioni di euro a beneficio della Sunsky srl e, in parte minore, al suo intermediario Benotti. A sua volta, Sunsky avrebbe girato circa 12 milioni di euro a un’altra società, la Microproducts It srl, presieduta e controllata, mediante la Partecipazioni Spa, da Mario Benotti, l’ex giornalista Rai molto presente negli ambienti vaticani, oltre ad essere stato capo segreteria dell’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Sandro Gozi.

A finire nell’inchiesta, come detto, anche Francesca Chaouqui, titolare assieme al marito di una società di comunicazione, la cui azienda recentemente ha anche ottenuto un incarico retribuito dalla Asl Roma 4 (litorale nord di Roma). Contattata da Ilfattoquotidiano.it, Chaouqui si difende: “La mia società, la View Point Strategy fornisce dei servizi. Segue i social del professor Benotti, tra cui un canale Youtube chiamato ‘Un democristiano in borghese’, attraverso il quale Benotti porta avanti la sua attività giornalistica”. E ancora: “Con Partecipazioni Spa, Microproducts IT srl e lo stesso Benotti ci sono rapporti di carattere lavorativo regolati da contratti già consegnati agli inquirenti. A Mario Benotti e alle società a lui riconducibili, la mia agenzia fornisce vari servizi tra cui attività di ufficio stampa, pubbliche relazioni e comunicazione”. Per poi concludere: “Con la fornitura delle mascherine alla Protezione Civile non c’entro nulla, come sostengono gli stessi inquirenti: mi viene infatti contestato il reato di ricettazione che, tra le altre cose, in alcun modo posso aver commesso”.