Natale e Capodanno “blindati” dentro i confini comunali e, dal 21 dicembre al 6 gennaio, blocco degli spostamenti tra le Regioni e divieto di raggiungere le seconde case. Il decreto legge Covid, già firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, conferma la stretta del governo sulle festività, per fare scudo a una possibile terza ondata. Mentre in Consiglio dei ministri, dopo una animata discussione, si decide di confermare con il prossimo Dpcm lo stop alle lezioni in presenza alle superiori fino al 7 gennaio, quando stando all’ultima bozza dovrebbero tornare in classe almeno il 50% degli studenti anche di elementari e medie. Nello stesso giorno, dovrebbero riaprire gli impianti di sci. Ma è sugli spostamenti a Natale, Santo Stefano e Capodanno che le forze di maggioranza hanno avuto il confronto più acceso ed è rovente il faccia a faccia con le Regioni prima della firma del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, attesa in giornata. Ma i governatori danno battaglia. E non solo loro.

I senatori del Pd: “Norme sbagliate, cambiarle” – Il gruppo del Pd a Palazzo Madama, sulla spinta di 25 senatori, ha chiesto di togliere lo stop nei superfestivi: “Mi rivolgo al premier Conte: cambi le norme sbagliate inserite nel decreto sulla mobilità comunale del 25, 26 e 1 gennaio – dice il capogruppo Andrea Marcucci – Lo chiedono le Regioni e 25 miei colleghi senatori del Pd”. “Non è una questione di poco conto, riguarda milioni di famiglie che abitano in zone limitrofe, divise soltanto dai confini del proprio Comune – aggiunge – Bisogna, a mio avviso, rendere possibile, nel rispetto delle norme, i ricongiungimenti familiari ed affettivi anche solo per poche ore. Servirebbe anche non discriminare tra attività economiche di città ed attività economiche di Paese”. A firmare la lettera sono stati 25 dei 35 senatori dem. Non l’hanno sottoscritta i 6 dell’area riferibile a Franceschini, ovvero Mirabelli, Rossomando, Pinotti, Astorre, Boldrini, Zanda, oltre ai tre senatori con ruoli nel governo (Misiani, Malpezzi e Margiotta). La spaccatura tra i dem è evidente dalle parole di Andrea Orlando: “Ogni volta che sono state introdotte misure restrittive è stato detto che erano assurde. Poi però si è dovuto verificare che era assurdo non averle prese per tempo con l’adeguata correttezza – dice il vice segretario – Quindi io credo che ci voglia ancora questo sforzo, perché purtroppo il virus non conosce le feste comandate. Sarebbe una beffa peggiore”.

Zaia e Toti: “Scorrettezze dal governo” – “Una mattinata davvero difficile”, dice il ligure Giovanni Toti, anche vice-presidente della Conferenza delle Regioni. E critiche arrivano anche da Attilio Fontana e Michele Emiliano. Toti e Zaia sono i più attivi. Il primo parla di “scorrettezza” del governo, il presidente della Regione Veneto si accoda: “A noi è arrivata la bozza alle 2.30 di questa notte. Evito commenti ma concordo con Toti”. E torna a spiegare che “non si possono mettere sullo stesso piano piccoli comuni, come i nostri del Veneto e i grandi comuni per limitare gli spostamenti: la salute pubblica è in pericolo se si spostano i 120 abitanti del comune di Laghi, il più piccolo del Veneto, così come se lasci spostarsi liberamente 3 milioni di abitanti del comune di Roma, che sono il doppio di quelli del Friuli Venezia Giulia. Questo non è giusto”.

Le Regioni: “Venuta meno leale collaborazione” – Così al momento del faccia a faccia, alle 14.30, arriva il redde rationem: “La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime stupore e rammarico per il metodo seguito dal Governo che ha approvato, nella serata di ieri, il decreto legge, in assenza di un preventivo confronto”, mettono nero su bianco i governatori. “Tale metodo contrasta con lo spirito di leale collaborazione, sempre perseguito nel corso dell’emergenza considerato peraltro che la scelta poteva essere anticipata anche nel corso del confronto preventivo svolto solo 48 ore prima”, aggiungono. Quindi sottolineano che le “forti limitazioni” imposte a “spostamenti e relazioni sociali” dal 21 dicembre al 6 gennaio “rende di fatto pleonastico il pronunciamento su parti essenziali del Dpcm”. E governatori contestano anche che nei provvedimenti “non si fa riferimento alcuno” ai ristori promessi dal governo per le attività che saranno sospese.

La scuola a gennaio (al 50%) – La curva si abbassa e venerdì il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità, firmerà le nuove ordinanze che da domenica potrebbero rendere più gialla l’Italia, facendo passare alcune Regioni da zona rossa ad arancione e altre da arancione a gialla. Tra queste, come ha annuncia Eugenio Giani, ci sarà la Toscana. Ma la cautela resta massima. Il governo sceglie, dopo un lungo e teso confronto, di riportare gli alunni delle superiori in classe solo il 7 gennaio e al 50%: in Consiglio dei ministri Lucia Azzolina e il M5s confermano la preferenza per il ritorno in classe a dicembre, ma su questo punto è stata accolta la richiesta delle Regioni di aspettare il nuovo anno, organizzando intanto il sistema dei trasporti.

Le altre regole – In nottata, dopo un lavoro di revisione che prosegue anche dopo il vertice, il governo ha inviato ai governatori il nuovo Dpcm che il premier firmerà in serata e sarà in vigore dal 4 dicembre. È confermato il sistema in tre fasce. Con coprifuoco in tutta Italia alle 22 e ristoranti chiusi in zona gialla alle 18. Poi nei venti giorni tra Natale e l’Epifania nessun ammorbidimento: anzi, i blocchi cresceranno, le misure si faranno ovunque più rigide. Compreso il giorno di Capodanno, quando è previsto un coprifuoco “rafforzato” che durerà fino alle 7, quindi due ore in più. Il nuovo decreto, approvato mercoledì sera e composto di due soli articoli, serve a dare “copertura” proprio alla stretta natalizia. Permette a Conte di firmare un Dpcm che duri fino a 50 giorni (ora il limite è 30) e quindi di fissare la scadenza del decreto in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio. Ma soprattutto, consente misure più rigide nelle festività a prescindere dal “colore” delle Regioni. E stabilisce che dal 21 dicembre non ci si potrà spostare tra Regioni e province autonome se non per lavoro, salute e “situazioni di necessità”, oltre che per tornare nella propria residenza, domicilio o abitazione. È proprio sull’interpretazione di queste eccezioni – in particolare le “situazioni di necessità” – che si dibatterà ancora nelle prossime ore con le Regioni. E anche su misure di dettaglio come quella di far chiudere i ristoranti degli alberghi la notte del 31 dicembre o sulle deroghe alla quarantena per chi rientri dall’estero, su cui si è dibattuto a lungo in Consiglio dei ministri. Così come si è parlato della possibilità di impugnare la legge della Valle D’Aosta che è in contrasto con il Dpcm sulle norme anti contagio. Una possibilità molto concreta anche se la decisione non è stata formalizzata.