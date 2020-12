Manca la firma, qualche limatura. Ma, salvo sorprese dell’ultimo momento, si è delineato il quadro delle misure che saranno contenute nel prossimo provvedimento del presidente del Consiglio dei ministri che detterà le regole delle festività in era Covid anche se su scuola e altri temi la partita non sembra chiusa e il braccio di ferro tra rigoristi e gli aperturisti è ancora in corso. Comuni chiusi, coprifuoco e niente sci alcuni dei punti del Dpcm che porterà la data del 3 dicembre 2020. Norme che saranno valide dal 21 dicembre fino almeno all’Epifania e quindi il 6 gennaio 2021. Un provvedimento che nasce con l’obiettivo di rafforzare le misure per evitare, come ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza, le leggerezze dell’estate scorso.

È atteso stasera in Consiglio dei ministri il decreto Covid, che disegnerà la cornice normativa con le misure anti-contagio a partire dal 4 dicembre. Il provvedimento, cui il governo starebbe lavorando ancora in queste ore, dovrebbe disciplinare in particolare la possibilità di disporre limitazioni della circolazione tra le Regioni. Inoltre dovrebbe estendere la durata dei dpcm: finora i decreti del presidente del Consiglio hanno coperto un arco temporale di trenta giorni al massimo, ma il dpcm in preparazione dovrebbe riguardare tutte le festività natalizie, almeno fino all’Epifania. In queste ore si starebbe valutando se per legge stabilire che i dpcm abbiano durata massima di 45, 50 o 60 giorni. La linea dura del governo è quindi chiara in primis con la “lotta” agli assembramenti, a partire dalla chiusura delle piste da sci. Ma non tutto è deciso, a partire dalla scuola. E su quanto debba essere davvero dura in concreto la linea, va in scena fino all’ultimo un durissimo braccio di ferro: al Senato esplodono le tensioni nella maggioranza, Italia viva e una minoranza del Pd chiedono di permettere i ricongiungimenti familiari anche fuori regione e allentare la morsa del Natale. Si deciderà dopo un nuovo confronto con le Regioni, alle quali la bozza del testo dovrebbe essere inviata nella notte per ricevere poi i loro rilievi. “Siamo a disposizione H24”, assicura il veneto Luca Zaia, che come Stefano Bonaccini benedice l’idea di tenere aperti i ristoranti a pranzo anche a Natale e Capodanno.

Italia Viva e i ristoranti aperti – “Abbiamo ottenuto che i ristoranti saranno aperti a pranzo il 25 e 26 dicembre, a Capodanno e per l’Epifania. Nel nuovo dpcm – ha detto il presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone al Tg4 – non saranno previste queste chiusure: come Italia viva, ci siamo opposti sin dall’inizio, così come stiamo continuando a discutere sulla questione dei ricongiungimenti famigliari e degli spostamenti tra Comuni che devono essere consentiti. Altra notizia: anche gli alberghi di montagna resteranno aperti sotto le feste. Crediamo che sia giusto tenere alta la guardia a Natale, ma vanno evitati gli eccessi”.

Il nodo scuola tra Pd e la ministra dell’Istruzione (M5s) – “Dal 20 dicembre ci sarà il divieto di spostamento tra le regioni, salvo ragioni di necessità come assistere un genitore solo, che richiederanno l’autocertificazione – spiega la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 – La messa di Natale si dovrà concludere entro l’orario per rientrare a casa per il coprifuoco alle 22. Quindi verso le 20, 20 e 30. È una decisione presa in accordo con la Cei, la quale ha capito perfettamente l’esigenza. Non indicheremo limiti per il numero di persone a tavola ma sconsiglierei di aprire ai non conviventi. Aiutarsi questa volta significa rinunciare a vedersi. Due congiunti che abitano in due regioni diverse ma gialle e partono prima del 20 dicembre, potranno vedersi. Sicuramente si potrà sempre raggiungere la regione di residenza e si sta discutendo se far valere anche il domicilio”. Il divieto di spostamento salvo ragioni di necessità come assistere un genitore solo “che richiederanno l’autocertificazione”. Per quanto riguarda gli studenti: “Le scuole superiori potrebbero riaprire a metà dicembre, ci sono discussioni in corso. Per me sarebbe meglio aprirle a gennaio, dobbiamo prima progredire nei risultati perché l’obiettivo non è stato ancora raggiunto”. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, invece ne è certa: ci saranno misure “per un graduale rientro a scuola al quale stiamo lavorando in queste ore”.

COPRIFUOCO – Resta il divieto di circolazione dopo le 22 e fino alle 5 del mattino successivo se non per motivi di necessità, lavoro o salute. Il limite varrà anche per Natale, Santo Stefano e a Capodanno. Per questo motivo le messe della vigilia dovranno essere anticipate per permettere ai fedeli di ritornare a casa allo scoccare del coprifuoco.

DIVIETO DI MOBILITA’ TRA REGIONI – Dal 21 dicembre non ci si potrà più spostare neppure tra regioni gialle. Saranno permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza e/o di domicilio, inoltre forse per ricongiungimenti familiari specie nel caso di anziani soli da raggiungere. Restano le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute. L’ampiezza delle deroghe è in discussione in queste ore nel governo. Un nodo da sciogliere è quello delle seconde case, se permettere di andarci o meno.

DIVIETO DI MOBILITA’ TRA COMUNI – È la novità che potrebbe arrivare tra le restrizioni previste: il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio potrebbe essere proibito spostarsi dal Comune nel quale ci si trova, che sia quello di residenza, domicilio o meno.

QUARANTENA PER CHI TORNA DALL’ESTERO – La misura, che dovrebbe essere valida dal 20 dicembre, è pensata soprattutto per chi intenda andare a sciare in Svizzera – che ha tenuto le piste aperte – o in Paesi dell’Unione europea, come Slovenia e Austria, con quest’ultimo paese che ha annunciato di aprire le piste solo ai residenti.

RISTORANTI APERTI A PRANZO NEI GIORNI FESTIVITA’ – Si potrà pranzare al ristorante il 25 e 26 dicembre, a Capodanno e per l’Epifania. La sera invece resteranno chiusi visto in vigore il coprifuoco.

APERTURA NEGOZI E OUTLET – I negozi dovrebbero restare aperti nei giorni delle festività per lo shopping fino alle 21, per permettere di ‘spalmare’ la clientela lungo un arco di tempo più ampio possibile e ridurre il rischio di assembramenti. I centri commerciali saranno aperti nei fine settimana fino al 20 dicembre, ma chiusi nelle festività natalizie.

CHIUSI IMPIANTI SCI MA APERTI HOTEL MONTAGNA – È uno dei punti fermi a poche ore dalla definizione del Dpcm: gli impianti di risalita restano chiusi per il rischio assembramenti. Aperti invece gli alberghi di montagna dove sarà possibile fare il cenone ma in camera.

CROCIERE VIETATE – Fino a qualche giorno fa sembravano una delle poche isole (galleggianti) felici, pur con strettissime misure di sicurezza. Invece il governo ha deciso di proibire i viaggi sugli hotel del mare.

RIDUZIONE DAD A DICEMBRE – È un’ipotesi che avrebbe avanzato il premier Giuseppe Conte per “dare un segnale”: Diminuire la percentuale di studenti che fanno lezione a distanza. La scuola nel suo complesso dovrebbe comunque riaprire dopo la Befana. La Ue ha indicato come misura cuscinetto di allungare le vacanze di Natale e dunque posticipare il rientro in aula.

ITALIA A TRE COLORI – Confermato il sistema delle fasce, rossa, arancione e gialla in ordine decrescente di diffusione del contagio e di pressione sul sistema sanitario, con conseguenti misure più stringenti. L’obiettivo è portare entro metà dicembre tutto il Paese in fascia gialla, la meno rigorosa, ma rafforzata da divieti di mobilità e altre restrizioni valide per il periodo delle festività.