“Sono ore impegnative, oggi è venerdì e come sapete c’è il monitoraggio settimanale. Nel pomeriggio avremo delle novità”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto all’evento ‘Generazione Energia’, conferma che nelle prossime ore diverse Regioni potrebbero cambiare colore se i dati epidemiologici lo consentiranno. “Sono riuniti con noi anche i tecnici, stiamo valutando la curva”, spiega, aggiungendo che al vertice sono presenti Silvio Brusaferro dell’Iss e Franco Locatelli del Consiglio superiore di sanità. Come anticipato ieri dal premier, quindi, la speranza è che l’Rt nazionale sia arrivato all’1, in modo tale da poter allentare le misure in vigore nel Paese. L’ipotesi è che le nuove ordinanze del ministero della Salute vengano approvate già in serata. Nel frattempo prime conferme arrivano dai governatori: “Da venerdì 4 dicembre la Toscana potrà rientrare in zona arancione”, annuncia Eugenio Giani, mentre in Emilia, Marche e Friuli l’auspicio è di poter scivolare in area gialla. Resta il nodo dei tempi, perché molte Regioni puntano ad un allentamento già da lunedì e non dal 4 come vorrebbe Speranza.

In attesa dell’esito dei lavori in cabina di regia, l’Alto Adige si muove ancora una volta in anticipo in virtù della sua autonomia, ribadendo la decisione annunciata alcuni giorni fa. A partire da lunedì verrà ufficialmente revocato il lockdown totale introdotto a inizio novembre per frenare i contagi fuori controllo. Ciò significa che riprenderà la didattica in presenza nelle scuole medie, si potrà andare dal parrucchiere o dal barbiere e riapriranno tutti i negozi. Il via libera è arrivato al termine di una seduta notturna della giunta: “Il prossimo passo è stato fatto, ma dobbiamo restare prudenti! Igiene, distanza e mascherina!”, ha annunciato l’assessore Philipp Achammer su Facebook. La decisione è stata presa in base ai dati epidemiologici in miglioramento e soprattutto grazie al successo dello screening di massa, con oltre 350mila persone che hanno effettuato il tampone rapido e più di 3.400 positivi individuati. L’isolamento dei contagiati è già scattato, in modo tale da consentire le riaperture in condizioni di relativa sicurezza, e si prevede di testare ogni settimana a campione 4.000 altoatesini. A questi si aggiungeranno 900 persone del mondo della scuola.

L’ordinanza con cui il presidente Arno Kompatscher farà uscire l’Alto Adige dal lockdown duro si accompagnerà con tutta probabilità a una parallela ordinanza del ministero della Salute per far uscire la provincia dalla zona rossa. Provvedimento che potrebbe riguardare anche altre Regioni, ma non la Lombardia: Speranza spinge per farla scivolare in zona arancione solo a partire da settimana prossima, in modo tale da evitare il weekend di shopping e consolidare ulteriormente la discesa dei contagi. Un’ipotesi su cui, oltre al governatore Fontana, si è messo di traverso pure Matteo Salvini. “I dati sanitari (per fortuna) sono evidenti da giorni, la Lombardia da zona rossa deve diventare zona arancione, con le riaperture previste. Subito“. Tempi simili per le Marche, come ha confermato su Facebook il governatore Francesco Acquaroli: “Mi ha appena chiamato il ministro Speranza per confermarmi l’andamento molto positivo dell’indice Rt anche nella scorsa settimana. Se questi dati verranno confermati anche nella settimana in corso, e dai risultati parziali che abbiamo questa sembra essere la tendenza, dal giorno 4 dicembre la nostra regione dovrebbe tornare in zona gialla“.

Auspica il via libera pure Bonaccini per la sua Emilia Romagna, anche se ipotizza una riapertura dei negozi già domenica (nonostante la Regione sia attualmente in zona arancione). Tra i territori a rischio stretta c’è invece il Friuli Venezia Giulia, ma il governatore Fedriga respinge l’ipotesi. “Ho sentito per le vie brevi il ministro Speranza – afferma Fedriga -, che mi ha confermato, anche alla luce delle rilevazioni nazionali, il miglioramento dei dati in Friuli Venezia Giulia. Questo comporta che ogni ipotesi di passaggio in zona rossa sia esclusa. Inoltre, se le statistiche continueranno a migliorare, con il nuovo Dpcm la Regione tornerà in zona gialla: una condizione che, numeri alla mano, sarebbe già realtà, ma che, ai sensi dell’ultimo decreto, necessita di 14 giorni per diventare esecutiva”.