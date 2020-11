Anthony Blinken sarà il prossimo segretario di Stato americano. L’annuncio ufficiale è atteso per martedì, ma i media Usa hanno anticipato la scelta di Joe Biden per una delle caselle chiave della Casa Bianca. Blinken, che durante l’amministrazione Obama ha già affiancato Biden come consigliere alla sicurezza nazionale e negli ultimi mesi ha sempre supportato il neo-presidente eletto nella sua corsa elettorale, avrà il compito di rilanciare l’America a livello internazionale. La svolta nella politica estera, dopo i 4 anni dell’era Trump, è infatti uno dei pilastri su cui Biden ha intenzione di basare il suo mandato.

Laureato ad Harvard, 58 anni, Blinken è entrato in politica alla fine degli anni Ottanta aiutando Michael Dukakis a raccogliere fondi per la sua campagna elettorale nel 1988, quando si era candidato alle presidenziali sfidando George H. W. Bush. Ha iniziato la sua carriera al dipartimento di Stato dell’amministrazione Clinton per poi fare il salto durante la presidenza Obama. Ha affiancato Biden sui temi della sicurezza ed è stato nominato vice segretario di Stato. Ha sempre lavorato fianco a fianco al senatore del Delaware, diventando anche direttore dello suo staff alla commissione per gli affari esteri.

Dopo l’esperienza con il ticket Obama-Biden, Blinken ha co-fondato la società di strategia politica WestExec Advisor insieme a un altro ex dell’era Obama, Michele Flournoy. Ora succederà a Mike Pompeo come segretario di Stato, diventando il volto degli Stati Uniti all’estero. La nomina verrà ufficializzata martedì, quando il presidente-eletto nominerà anche il suo consigliere alla sicurezza nazionale e l’ambasciatore americano all’Onu. Jake Sullivan, 43 anni, sarebbe stato scelto per il ruolo di consigliere, mentre Linda Thomas-Greenfield, 68 anni, è in corsa come ambasciatrice all’Onu. Biden, scrive il Washington Post, il giornale, intende “dare priorità alla politica estera come uno dei principali pilastri della sua amministrazione, con l’obiettivo di ricucire le alleanze globali e porre gli Stati Uniti in una posizione più preminente sulla scena mondiale”.

Nota come Ltg al dipartimento di Stato, dove è stata in servizio per 35 anni, Thomas Greenfield è stata assistente segretario di Stato per l’Africa nell’amministrazione Obama. Nel 2017, dopo la vittoria di Donald Trump, ha lasciato il dipartimento e ha iniziato una collaborazione con la società di consulenza del’ex segretario di Stato Madeleine Albright, sua mentore. Sullivan, è un altro dei consiglieri di politica estera di Biden. É stato un collaboratore di Hillary Clinton quando era segretario di Stato e durante la sua campagna elettorale, oltre a consigliere del governo americano sui negoziati per l’accordo nucleare con l’Iran.