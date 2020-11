Sono 34.283 i nuovi casi di coronavirus accertati e 753 i malati di Covid-19 morti nelle ultime 24 ore. I casi di positività sono stati rintracciati tra i 234.834 tamponi processati (14,59% il tasso di positività), di cui 124.237 per test diagnostico (27,59%). Rispetto a martedì sono 58 in più i posti letto occupati in terapia intensiva (3.670 in totale) e 430 in più i ricoverati con sintomi nei reparti Covid (33.504).

Tra lunedì è mercoledì i nuovi positivi sono stati 93.827, la scorsa settimana negli stessi tre giorni erano stati 93.330, mentre due settimane erano 81.047 e tre settimane fa 63.997. Un dato che – da confermare nei prossimi giorni – ma che inizia a indicare una tendenza all’appiattimento della crescita su base settimanale. In leggera flessione il tasso di positività sui tamponi totali, passato dal 15,8 al 15,7%, mentre continua a crescere il rapporto tra contagi e totale dei casi testati che cresce dell’1,5% dal 28,6 al 27,1%. Aumentano invece i decessi: 1.988 le persone decedute negli ultimi tre giorni, 429 in più delle vittime registrate da lunedì e mercoledì della scorsa settimana (1.559).

In Lombardia, la regione più colpita dal contagio, sono 7.633 i positivi rintracciati, comunque in flessione rispetto a martedì. Le altre regioni maggiormente colpite sono la Campania (3.657) e il Piemonte (3.281). Oltre 2mila nuovi positivi si registrano in Veneto (2.972), nel Lazio (2.866), in Toscana (2.508) ed Emilia-Romagna (2.371). Superano i mille contagi nell’arco di 24 ore, invece, la Sicilia (1.837) e la Puglia (1.368). Solo Valle d’Aosta (87) e Molise (99) hanno meno di cento casi. I nuovi infetti sono infatti 936 in Calabria, dove il numero rappresenta il record da inizio pandemia, 796 in Friuli Venezia Giulia, 775 in Liguria, 641 in Abruzzo, 581 in Provincia di Bolzano, 501 in Umbria, 479 nelle Marche, 422 in Sardegna, 237 in Basilicata e 236 in Provincia di Trento.

Da inizio pandemia i contagi accertati diventano quindi 1.272.352. Di questi 481.967 sono stati dimessi o sono guariti (+24.169), mentre il nuovo tragico conteggio dei morti porta il computo totale delle vittime di Covid-19 a 47.217 da febbraio ad oggi. Gli attualmente positivi sono 743.168: in 705.994 sono in isolamento domiciliare, mentre i restanti 37.174 si trovano in ospedale, tra reparti Covid (33.504) e terapia intensiva (3.670).