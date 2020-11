Il video in cui dice che le mascherine non servono e che per contagiarsi serve un bacio con la lingua per un quarto d’ora è “sicuramente una fesseria“. A dirlo è la persona che quelle cose ha pronunciato, il commissario designato per la sanità in Calabria, Giuseppe Zuccatelli. Che però è pronto ad assolversi: “In quel periodo eravamo nella prima fase della pandemia” dice in un’intervista al Tgr della Calabria. “Non sono negazionista – assicura Zuccatelli – e non c’è alcun dubbio che le mascherine sono indispensabili, così come lo sono il mantenimento della distanza ed il lavaggio frequente delle mani. Quello che mi chiedo, comunque, è come mai quel video sia stato fatto uscire subito dopo la mia designazione. Non ci sto, comunque, ad essere martirizzato per un video di 20 secondi. Così come non ci sto ad essere descritto in chiave macchiettistica”. Peraltro Zuccatelli non spiega un altro scivolone di cui si è reso protagonista non a maggio, ma non più tardi di venerdì quando a una richiesta di chiarimenti a un inviato di Titolo V (il programma di Rai3 che già era stato “responsabile” della cacciata del predecessore, Saverio Cotticelli) aveva risposto su whatsapp con un link che inviava al sito di destra nazionalista Imolaoggi che riportava un controverso studio contro le mascherine.

Più nel merito, tuttavia, mentre Gino Strada lamenta di essere stato contattato dal governo (e segnatamente dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte) ma di non avere avuto ancora proposte formali, la situazione della gestione della sanità in Calabria è in sospeso, per usare un eufemismo. Più direttamente: è paralizzata, apparentemente. Zuccatelli infatti racconta di non poter ancora operare da commissario: “Io sono stato nominato commissario per la Sanità della Calabria, ma senza decreto di nomina, che non mi è stato ancora notificato, non posso svolgere le mie funzioni. Stamattina, anche se la mia nomina non è ancora operativa ho voluto parlare pubblicamente per i calabresi e per quello che stanno subendo”. Se invece il governo non è più convinto della nomina fatta solo alcuni giorni fa, Zuccatelli è anche pronto a rifare i bagagli. Ma non sarà per spontanea volontà: “Io non mi dimetto spontaneamente dall’incarico per il quale sono stato designato, ma se mi sarà chiesto dal ministro io sono disposto a farlo”.