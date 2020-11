Giuseppe Zuccatelli lascia. Prima ancora di iniziare a mettere mano alla sanità calabrese, il commissario ad acta, nominato appena una settimana fa dopo il caso Saverio Cotticelli, fa un passo indietro dopo un interlocuzione con il ministro della Salute Roberto Speranza. Mentre gli appelli perché il governo nomini Gino Strada sono sempre di più e uniscono la maggioranza, il neo-nominato aveva preso le distanze dalle sue frasi di maggio scorso contro le mascherine e dichiarato di “essere ancora senza decreto di nomina“. Che non arriverà mai: Zuccatelli infatti ha rinunciato all’incarico mai formalizzato, oltre a quelli precedenti di commissario dell’Azienda ospedaliera di Catanzaro e del Policlinico universitario Mater Domini, sempre a Catanzaro. “Con la stessa rapidità con cui ho accettato, mi dimetto su richiesta del ministro Speranza per rispetto che ho e ho sempre avuto per le istituzioni”.

A scaricarlo nelle ultime ore non erano stati solo i 5 stelle, ma anche Matteo Renzi e Leu, partito per il quale Zuccatelli si candidò nel 2018 e al quale il commissario scelto è ritenuto molto vicino. Il governo è ora al lavoro per la nuova nomina. In pole per la successione ci sarebbe l’ex rettore dell’università La Sapienza Eugenio Gaudio, medico cosentino. Secondo le ultime indiscrezioni, confermate dall’Adnkronos, Gaudio – che dallo scorso aprile è anche consulente del ministro dell’Università Gaetano Manfredi – andrebbe a ricoprire l’incarico di commissario, mentre il fondatore di Emergency avrebbe solo il ruolo di consulente esterno. Una sorta di tandem. “Sarà sicuramente persona validissima, ma in Calabria, per tanti differenti motivi – tra questi la necessità di combattere con radicalità la ‘ndrangheta con le sue infiltrazioni nelle aziende sanitarie – non va bene”, dice il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra riferendosi a Gaudio. “Ci aspettiamo che Gino Strada, per tutto quel che simbolicamente rappresenta, vanga a svolgere un ruolo formidabile nell’opera di risanamento della sanità calabrese”.

Zuccatelli dall’annuncio della nomina (circa una settimana fa) non aveva mai parlato. In mattinata aveva deciso di rompere il silenzio con un’intervista al Tgr Rai Calabria, denunciando di “non aver ancora ricevuto il decreto di nomina”: un passaggio che aveva lasciato in sospeso le consegne con il predecessore Cotticelli. Quindi, mentre Gino Strada lamenta di essere stato contattato dal governo (e proprio dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte), ma di non avere avuto ancora proposte formali, la situazione della gestione della sanità in Calabria è ancora paralizzata. L’impasse pare si sia sbloccata dopo una telefonata del ministro Speranza, visto che Zuccatelli aveva annunciato: “Io non mi dimetto spontaneamente dall’incarico per il quale sono stato designato, ma se mi sarà chiesto dal ministro io sono disposto a farlo”.

Sempre al Tgr Calabria, Zuccatelli aveva anche parlato delle polemiche che lo riguardano. A questo proposito, ha detto, il video in cui diceva che le mascherine non servono e che per contagiarsi serve un bacio con la lingua per un quarto d’ora è “sicuramente una fesseria“. Ma si è anche assolto: “In quel periodo eravamo nella prima fase della pandemia”, ha detto senza però ricordare che le dichiarazioni risalgono comunque a maggio e quindi neppure all’inizio della diffusione dei contagi. “Non sono negazionista”, ha ribadito il commissario, “e non c’è alcun dubbio che le mascherine sono indispensabili, così come lo sono il mantenimento della distanza ed il lavaggio frequente delle mani. Quello che mi chiedo, comunque, è come mai quel video sia stato fatto uscire subito dopo la mia designazione. Non ci sto, comunque, ad essere martirizzato per un video di 20 secondi. Così come non ci sto ad essere descritto in chiave macchiettistica”. Zuccatelli non ha però spiegato un altro scivolone di cui si è reso protagonista non a maggio, ma non più tardi di venerdì quando a una richiesta di chiarimenti a un inviato di Titolo V (il programma di Rai3 che già era stato “responsabile” della cacciata del predecessore, Saverio Cotticelli) aveva risposto su Whatsapp con un link che inviava al sito di destra nazionalista Imolaoggi che riportava un controverso studio contro le mascherine.

Oggi in sostegno di Strada si è espresso anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi: “Se davvero Gino Strada è disponibile a fare il commissario per la sanità in Calabria – ha scritto su Facebook – il presidente del Consiglio e il ministro della Sanità possono fare una sola cosa per rimediare al pasticcio Cotticelli-Zuccatelli: firmare oggi stesso la nomina di Gino Strada a commissario per la sanità in Calabria. Accompagnarlo fisicamente a Catanzaro. E dargli tutti i poteri”. Nel pomeriggio, però, dopo le indiscrezioni riguardo al nome di Gaudio, sia Ettore Rosato che Ernesto Magorno si sono detti favorevoli alla sua nomina.

Anche per la senatrice di Leu Loredana De Petris, esponente del partito ritenuto vicino a Zuccatelli, ha chiesto una presa di posizione dell’esecutivo: “Il governo deve ora rompere gli indugi e cogliere immediatamente la disponibilità confermata da Strada ad accettare l’incarico di commissario straordinario della Calabria”. A De Petris si è associato il portavoce nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni: “L’ho detto subito e oggi lo ripeto. La nomina in Calabria di Zuccatelli è un errore a cui si sarebbe dovuto porre rimedio. Ora scopriamo che Gino Strada ha dato la sua disponibilità chiedendo una cosa semplice semplice: di non essere oggetto di un’operazione di facciata e di avere un mandato chiaro. Cosa aspetta il governo? Lo nomini subito”.