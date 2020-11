Si fa sempre più critica la situazione sanitaria in Europa e nel mondo, a causa della pandemia da Covid-19. La Germania in semi-lockdown nelle ultime 24 ore ha toccato un nuovo record di casi, registrando 23.542 contagi e 218 morti. Ma chi nelle prossime ore prenderà decisioni drastiche sarà l’Austria: domani pomeriggio molto probabilmente sarà annunciato il nuovo ‘lockdown duro‘ che dovrebbe scattare dalla mezzanotte di martedì prossimo. Secondo i media austriaci, con le nuove restrizioni è molto probabile la chiusura delle scuole ad eccezione degli asili e forse delle scuole elementari. Si parla di una chiusura del commercio al dettaglio ma esperti e rappresentanti avvertono che se il commercio dovesse chiudere nuovamente ci sarebbe un collasso economico. Saranno chiusi i centri commerciali che sono luoghi di aggregazione di persone e si parla di chiusura certa per saloni di bellezza e centri massaggi mentre è in fase di definizione l’eventuale apertura di barbieri e parrucchiere. E in attesa del numero di contagi delle ultime 24 ore, sembra che il valore si attesterà sui 9.700-9.800 in un Paese che ha una popolazione di 8,8 milioni di abitanti. Ad annunciare le nuove urgenti misure anti-contagio sarà il cancelliere Sebastian Kurz (OeVP).

Germania – Il Robert Koch Institute aggiorna a 751.095 il totale dei positivi, mentre è salito a 12.200 il totale delle persone che in Germania hanno perso la vita dopo aver contratto la Sars-Cov-2. Ieri 12 novembre, in Baviera, un tribunale amministrativo ha dato luce verde alla riapertura delle palestre del Land, mentre la Corte costituzionale ha negato la riapertura di un teatro–ristorante. Secondo il tribunale bavarese è ammesso fare sport nella cerchia familiare e quindi la chiusura tout-court di tutte le palestre “non è ammissibile”. Invece la Corte costituzionale di Karlsruhe ha respinto il ricorso d’urgenza di un teatro-ristorante della Baviera, sostenendo che “le condizioni della pandemia da coronavirus sono da prendere ancora molto sul serio” e non può essere escluso che anche la ristorazione contribuiscano a diffondere il virus. I giudici hanno sottolineato che le chiusure dei locali fanno parte di un concetto generale più ampio all’interno del quale lo Stato ha l’obbligo costituzionale di proteggere la salute e la vita.

Stati Uniti – Anche oltreoceano è ancora record di contagi: negli Stati Uniti sono stati segnalati oltre 140mila nuovi casi nelle ultime 24 ore. Come riporta la Johns Hopkins University, nel Paese si sono registrati 143.231 casi in più di ieri, aggiornando così a 10.554.805 il totale dei contagiati. La California è poi diventata il secondo stato americano, dopo il Texas, a superare la soglia del milione di casi. Con i quasi settemila contagi confermati in 24 ore, sono 1.000.631 i casi registrati nello stato.

Russia – Continuano a crescere i casi di Covid-19 anche in Russia, dove nelle ultime 24 ore sono stati accertati 21.983 nuovi contagi: il numero più alto dall’inizio dell’epidemia. Il centro operativo nazionale anticoronavirus riferisce che nel corso dell’ultima giornata si sono registrati 411 decessi provocati dalla Sars-Cov-2. In totale, stando ai dati ufficiali, in Russia si contano 1.880.551 contagi e 32.443 morti dovute al Covid-19.