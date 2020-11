È prevista per oggi la nuova riunione della cabina di regia per l’emergenza Covid che valuterà se inserire altre Regioni in fascia arancione o rossa in base al nuovo monitoraggio dell’Iss. A rischio – come anticipato dal presidente dall’Istituto superiore di sanità – c’è soprattutto la Campania, seguita da Veneto, Emilia e Friuli. Il premier Giuseppe Conte, durante un evento della Cgil, rivendica l’efficacia del meccanismo – “basato su un metodo scientifico” unico in Europa – e spiega che le prossime ore saranno decisive. “Confido che l’Rt nazionale, arrivato a 1,7 nei giorni scorsi, si sia abbassato per effetto delle misure adottate”. Se fosse confermato, aggiunge, “significherebbe che il dpcm inizia a dare i primi risultati, un incoraggiamento a seguire questa strada coraggiosa“. La speranza è che “il plateau dei contagi, la soglia massima, sia stato raggiunto e ora inizi l’appiattimento”. Conte però avverte: “Questo non vuol dire che siamo fuori pericolo, ma che le misure stanno iniziando a produrre i loro effetti. Questo mese di novembre sarà dedicato a questo, a contenere la curva dei contagi, ma questo non significa che a dicembre ci sarà una catarsi liberatoria”. L’obiettivo dell’esecutivo resta quello di evitare un lockdown totale, “limitando i danni economici e non penalizzando i territori che non lo meritano”.

Nel frattempo, da Nord a Sud aumentano i provvedimenti restrittivi varati in autonomia dai governatori e dai sindaci per limitare ulteriormente i contagi. Dopo l’ordinanza comune varata da Zaia, Bonaccini e Fedriga, che prevede la chiusura dei negozi la domenica, il divieto di passeggiate nei centri storici e nuove restrizioni ai centri commerciali, anche il governatore campano Vincenzo De Luca ha aperto alla possibilità di istituire zone rosse “nelle città dove si registra un alto livello di contagi“. A partire da Napoli, dove però il primo cittadino Luigi De Magistris ha deciso di anticipare Regione ed esecutivo approvando un provvedimento in arrivo entro il pomeriggio. “Metterò in campo azioni per cercare di contenere l’assembramento ma per dimostrare al governo nazionale e al governo regionale che, dopo 20 giorni di mie sollecitazioni, ancora non ci dicono se la realtà è uguale ai dati”, spiega a Radio 24. Bocca cucita sui contenuti dell’ordinanza: “Sicuramente non chiudo singole strade e non chiudo tutta la città. Faremo un lavoro tutti quanti insieme per intervenire dove si formano gli assembramenti“.

Nei giorni scorsi De Magistris aveva parlato di una “iniziativa clamorosa“. L’ordinanza, prima del via libera finale, verrà discussa con il prefetto del capoluogo Marco Valentini. L’ipotesi è che vengano introdotte regole analoghe a quelle adottate dai tre governatori del Nord per evitare gli assembramenti nei centri storici e sul lungomare, specie dopo le immagini arrivate da Napoli durante lo scorso weekend. A sollecitare ancora una volta la stretta in città è anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: in un’intervista a La Stampa sostiene che “la Campania è fuori controllo e la necessità di allargare le zone rosse è evidente. Gli enti locali hanno mostrato poca lealtà. Ma ora basta. Lo Stato deve intervenire”. Poi ricorda il caso del paziente trovato morto nel bagno dell’ospedale Cardarelli, su cui la procura ha aperto un’inchiesta. Di Maio si dice “scioccato, ma non sorpreso. Sono giorni che ricevo segnalazioni gravissime”, una situazione “inaccettabile in un Paese civile”. Ma “diciamolo chiaramente: per decenni la sanità è stata abbandonata dalla politica. Ora stiamo invertendo la rotta con investimenti per la salute dei cittadini. Ma di sicuro non si può risolvere un problema di vent’anni in un mese”. La Campania “è in ginocchio, tra l’altro è la mia terra, mi addolora. Servono restrizioni subito, non si doveva arrivare a questo punto, la gente sta morendo”. Sulla decisione di inviare l’esercito parla di “primo segnale, ma continuiamo a monitorare perché medici, infermieri e operatori sociosanitari vanno sostenuti”.

Tuttavia, proprio l’ipotesi di inviare i militari per istituire nuovi ospedali da campo in Regione, in modo tale da alleggerire la pressione sulle altre strutture sanitarie, è stata smentita nel corso della giornata di ieri da De Luca. “Nessun ospedale da campo verrà in Campania”, aveva sentenziato il governatore, accusando a sua volta il governo di aver mandato solo 7 anestesisti quando la sua richiesta era di avere 1.400 sanitari. “Il governo è totalmente al fianco di tutta la comunità campana e ha sempre garantito il massimo aiuto alla Regione. Dal 24 ottobre la Campania ha sul tavolo, attraverso la Protezione civile, la disponibilità di 2.236 operatori sanitari, arruolateli“, è stata la secca replica del ministro Francesco Boccia. Che poi ha teso la mano, offrendo il suo appoggio a eventuali restrizioni decise a livello regionale. Un’ipotesi che non è stata esclusa dall’Unità di crisi di De Luca.

Nel frattempo delle ordinanze ad hoc sono in arrivo anche nel Lazio: la Regione ha infatti intenzione di regolare gli accessi nelle vie della Capitale e di chiudere nei giorni prefestivi e festivi i maxi store da almeno 2.500 metri quadri. “C’è uno sforzo straordinario che sta facendo il Prefetto di Roma e verranno coinvolte le Forze dell’ordine. Ci sarà un’iniziativa tecnica coordinata dal questore di Roma in grado di poter controllare i flussi. Inoltre, noi stiamo emettendo un’ordinanza per fare in modo che grandi superfici commerciali, come Ikea, rimangano chiuse nella giornata di domenica”, ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato ai microfoni di Radio Capital. Nell’ordinanza attualmente allo studio si prevede anche la chiusura dei mercati non alimentari nei festivi e viene ribadito il rigoroso rispetto delle misure anti Covid nelle strutture che resteranno aperte.