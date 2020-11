Oltre un centinaio di migranti sono finiti in mare nelle scorse ore dopo che il gommone con il quale stavano tentando la traversata del Mediterraneo è naufragato. Tra loro, bambini e un neonato. Già cinque i morti, ma non si esclude che il numero sia destinato a salire. A darne notizia è Open Arms, che questa mattina ha soccorso il mezzo, con un post su Twitter. “I nostri soccorritori sono in acqua tentando di recuperare circa 100 persone tra cui bambini e un neonato. L’imbarcazione ha ceduto, è quello che accade quando si abbandonano per giorni le persone in mare”, ha scritto l’ong. “L’equipe medica sta assistendo tutte le persone tratte in salvo”.

Qualche ora dopo, è il presidente di Open Arms Italia Riccardo Gatti ad aggiornare sulla situazione del naufragio tramite un video. “Stiamo terminando il soccorso delle circa 100 persone che sono finite in acqua dopo che si è sfondato il fondo del gommone su cui si trovavano da un paio di giorni”, dice Gatti, sottolineando che in questo momento la Ong sta operando da sola: “Possiamo contare solo sui nostri mezzi, che sono 2 lance rapide e sei soccorritori“.

Stiamo terminando soccorso, sono 5 le persone decedute per ora, i bambini sono a bordo #OpenArms, l’equipe medica sta assistendo tutte le persone tratte in salvo. Aggiornamento⁦ ⁦@RichiGatu⁩, Presidente OA Italia

Il numero delle vittime totali “non lo sappiamo ancora, ma per fortuna i bambini e il neonato sono a bordo sani e salvi“, prosegue Gatti, che poi aggiunge: “Questo ennesimo naufragio dimostra come sia necessaria prima di tutto un’operazione congiunta in mare da parte dei governi dell’Unione europea e l’apertura di corridoi umanitari“.