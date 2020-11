Il verdetto è previsto alle 15, quando il Comitato tecnico scientifico si riunirà per un confronto finale con la cabina di regia per l’emergenza Covid (di cui fanno parte anche ministero, Regioni ed enti locali) sulle nuove Regioni da inserire in zona arancione o rossa. Sul tavolo c’è la versione definitiva del report 25 dell’Istituto superiore di sanità, cioè quello che contiene i nuovi dati del monitoraggio del contagio relativo alla settimana 25 ottobre – 1° novembre, da analizzare in base ai 21 criteri epidemiologici individuati dagli esperti. Secondo quanto risulta al Fatto Quotidiano, Liguria, Toscana, Umbria e Campania passeranno da zona gialla ad arancione. Altri giornali includono anche l’Abruzzo e il Veneto, escludendo invece la Toscana. Il giro di vite è confermato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, intervenuto a SkyTg24. “Oggi avremo un momento di confronto con il Cts e da lì potremo capire quali regioni passeranno o meno in una situazione diversa“. Sullo sfondo restano le polemiche, sollevate dai governatori, sulla decisione dell’esecutivo di aver diviso il Paese in tre aree quando i nuovi dati ancora non erano pronti. In realtà da più parti sono stati segnalati ritardi nella trasmissione dei numeri sul contagio proprio da parte delle Regioni. Se non addirittura informazioni incomplete o alterate, tanto che la procura di Genova ha aperto un’inchiesta a fini conoscitivi. E altre potrebbero seguire a ruota.

D’altronde in molti territori il coronavirus continua a correre veloce. Ieri sono stati accertati 32mila nuovi casi – in calo di pari passo con i tamponi – mentre il tasso di positività è rimasto invariato al 17%. A preoccupare è soprattutto la situazione negli ospedali. L’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri si aspetta “un raddoppio dei ricoveri ospedalieri e in terapia intensiva nella prossima settimana se il trend non muterà, ed in attesa degli eventuali benefici derivanti dalle misure dell’ultimo dpcm che potranno però evidenziarsi non prima di altri 10 giorni“. Secondo il presidente Alessandro Vergallo, infatti, le rianimazioni “sono già sotto pressione. A fronte di ciò e dell’assenza di una medicina territoriale, la proposta di lockdown nazionale – rileva – è a questo punto ragionevole”. Una posizione in linea con quella del presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, tornato a chiedere un “lockdown totale“ in tutto il Paese. “Con la media attuale”, ha chiarito, “in un mese arriveremmo ad ulteriori 10mila decessi“.

È il timore della giunta provinciale di Bolzano, dove il governatore Kompatscher ha deciso di anticipare le decisioni di Roma (come previsto in virtù dell’autonomia dell’Alto Adige), rendendo “zona rossa” tutta l’area di sua competenza. E ora l’assessore alla Sanità spiega che si potrebbe arrivare a un lockdown ancora più duro, cioè riducendo le attività economiche e imponendo la didattica a distanza in tutte le scuole. +4.601 i nuovi contagi in Campania, dati che hanno impattato ulteriormente sugli ospedali: nel weekend a Napoli le ambulanze sono tornate ad affollare l’ingresso dei pronto soccorso, come ha denunciato il responsabile dei 118. Proprio mentre sul lungomare si registravano nuovi assembramenti, così come a Ostia. Difficoltà pure in Toscana, dove nelle Rsa un anziano su dieci risulta contagiato.

A rivendicare la stabilità della curva nella propria Regione è invece il governatore ligure Giovanni Toti: “Non c’è un peggioramento della situazione in Liguria. Se diventeremo zona rossa? Bisognerà discuterne con il governo. La scelta delle zone è sanitaria, in questo momento escludo che qualcuno faccia scelte solo politiche o che queste scelte siano strumentalizzate dai partiti”, dice a Radio Capital. Poi però contesta il metodo dei 21 criteri epidemiologici adottato da Palazzo Chigi per far scattare le restrizioni in modo automatico. “La situazione non sempre può essere valutata solo in base ai numeri. Da noi l’indice di trasmissione Rt è più basso che in altre Regioni. Però è vero che a Genova pur con un indice Rt basso c’è una forte pressione sugli ospedali, mentre in altre province l’Rt è più alto ma non c’è sofferenza particolare nelle strutture. Mettere tutto dentro a un calderone che con un algoritmo dovrebbe dare la soluzione perfetta è impossibile”. Riguardo ai dati inviati a Roma per valutare l’eventuale inserimento della Liguria in zona arancione, invece, Toti ribatte che “i nostri dati sono affidabili e accurati. Se qualcuno vuole vederli ben venga, secondo me è necessario che questi dati siano pubblici. Può esserci al massimo stato un errore, ma nessuna malizia”.