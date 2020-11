Come spesso accade nei weekend, sono in leggero calo i nuovi contagi da coronavirus nel nostro Paese: nelle ultime 24 ore sono stati accertati 32.616 casi rispetto ai quasi 40mila di ieri. Allo stesso tempo diminuiscono i tamponi, passati da 230mila ai 191mila di oggi. Di conseguenza, il tasso di positività (cioè il rapporto tra positivi e test effettuati) resta sostanzialmente stabile al 17%. 331 i morti, mentre sono quasi 1.500 i nuovi posti letto occupati da pazienti Covid: 115 hanno bisogno della terapia intensiva, mentre 1.331 sono stati ricoverati in altri reparti. Le persone dimesse dall’ospedale o guarite sono invece 6.183.

Tra le Regioni è la Lombardia a registrare il maggiore incremento di contagi (+6.318) a fronte di 38mila test. 117 i morti. Qui il tasso di positività scende drasticamente, passando dal 25% al 16,5%. Stabile il numero di ricoveri. Segue la Campania, alle prese ancora una volta con più di 4mila casi quotidiani (+4.601), mentre il Piemonte scende a 3.884 con 3mila tamponi in meno rispetto a ieri. In Veneto sono state accertate altre 3.362 infezioni, mentre Emilia Romagna, Lazio e Toscana sono vicine a quota 2.500. Calano a 886 i nuovi casi in Liguria, superiori a mille in Sicilia. La situazione resta difficile in Puglia (+766) e nella provincia autonoma di Bolzano (+781), seguite da Umbria (+660) e Abruzzo (+584). Altri 500 casi sia nelle Marche che in Friuli, mentre in Sardegna si fermano a 424. +359 i casi accertati in Calabria, 246 in Basilicata e 182 nella provincia di Trento. Valle D’Aosta e Molise, invece, tornano sotto quota 100, segnando rispettivamente +55 e +91 contagi in 24 ore.

Guardando alla diffusione del coronavirus su base settimanale, risulta che tra lunedì e domenica sono stati accertati 225.788 casi in tutto il Paese, mentre la scorsa settimana erano 183.577. 14 giorni fa superavano di poco la soglia dei 100mila (111.550), cioè la metà rispetto a quelli accertati negli ultimi 7 giorni. Complessivamente, sono 935.104 le persone risultate positive al coronavirus in Italia dall’inizio dell’emergenza, 41.394 i decessi. I pazienti dimessi dall’ospedale o guariti salgono quindi a 335.074, mentre sono 558.636 i cittadini attualmente positivi (529.447 in isolamento domiciliare). Di questi, 132.410 risiedono solo in Lombardia e quasi 70mila in Campania. Tra terapie intensive e reparti Covid, i posti letto occupati da malati affetti da Sars-Cov2 attualmente sono quasi 30mila.