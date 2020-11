Brad e Angelina, ultimo tentativo di tregua. Mentre è ancora in corso la lunga causa per l’affidamento dei figli della ex coppia, il celebre attore hollywoodiano è stato riconosciuto mentre entrava nella tenuta della sua ex moglie. “Pitt è arrivato nella proprietà di pomeriggio ed era impossibile non vederlo nella sua Tesla bianca sportiva – c’è scritto su The Sun – ed è rimasto lì per circa un’ora e mezza, scappando poi via da un’uscita privata che, di solito, non usa. Stava chiaramente facendo tutto il possibile per non essere visto”. Il tentativo di riconciliazione con la Jolie sembra iniziato da un po’ di tempo. Diverse fonti web statunitensi sostengono che anche durante il lockdown Pitt si sia recato nella villa della Jolie diverse volte. I due si sono separati nel 2016 dopo due anni di matrimonio e dieci di fidanzamento.

Sei i figli, motivo del contendere da allora, tra naturali e adottati: Maddox, 19 anni; Pax, 16; Zahara, 15; Shiloh, 14 e i gemelli Vivienne e Knox, 12. Non tutte le fonti sono concordi nel ritenere negativa la visita di Pitt a casa Jolie. Il vincitore dell’ultimo Oscar come attore non protagonista per C’era una volta ad Hollywood avrebbe appena concluso una fugace storia d’amore con la modella tedesca 27enne, Nicole Poturalski, anche se da tempo il tentativo di riconciliazione con le sue ex mogli (Aniston e Jolie) sembra essersi avviato sui binari del rispetto e del dialogo che anche solo fino a un paio d’anni fa erano merce rara. “Brad vuole assolutamente mettere fine a tutte le brutture che sono successe e che sono andate avanti troppo a lungo – ha affermato una gola profonda al tabloid inglese – In questo momento la sua unica preoccupazione è stabilire una sorta di tregua, per il bene dei figli, ma anche per lui e Angelina, e di cercare di risolvere le cose fuori dall’aula il più possibile”.