Dopo le comunicazioni del premier - seguite al dibattito con le forze di maggioranza - il nuovo Dpcm è sostanzialmente delineato, a parte l'orario del "coprifuoco" nazionale. Ma il dialogo con le Regioni, 'richiamate' dal presidente della Repubblica, continuerà nel pomeriggio: nuova riunione o bozza inoltrata per osservazioni. Zaia: "Siamo pronti a dar corso a tutte le restrizioni ma non per le attività produttive". Marsilio: "Perplesso, misure omogenee"

Un tavolo aperto che si aggiornerà in giornata tra governo e rappresentanti di Regioni, Anci e Unione delle Province per limare le misure anti-Covid che saranno inserite nel nuovo Dpcm la cui entrata in vigore è prevista tra martedì e mercoledì. Dopo il primo round mattutino con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, il confronto è destinato a riprendere nel pomeriggio, dopo il dibattito in Parlamento. Quando la bozza sarà disponibile verrà fornita alle Regioni: non si sa ancora se verranno convocate oppure il testo verrà inoltrato ai presidenti per le osservazioni.

Dopo le comunicazioni del premier alla Camera – seguite al dibattito con le forze di maggioranza – il nuovo Dpcm è sostanzialmente delineato, a parte l’orario del “coprifuoco” nazionale, il cui orario è molto discusso anche dentro la maggioranza: in particolare è Italia Viva a dirsi contraria alla serrata prima dell’ora di cena e insiste sulla necessità di lasciare i ristoranti aperti anche la domenica. L’orientamento, tramontata l’ipotesi delle 18, è quello delle 21 che salverebbe i regolari orari di apertura dei negozi. Tra le misure previste ci sono lo stop alla mobilità interregionale, la chiusura dei musei, ma anche quella dei centri commerciali almeno nel week end, giorni di maggior afflusso.

Le misure chirurgiche nelle aree a maggior rischio restano in bilico, ma la strada è segnata: si procederà con una “strategia modulare” sulla base del rischio. In mattinata il richiamo a un’azione decisa delle Regioni è arrivata anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un colloquio con il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e il suo vice Giovanni Toti. Entrambi, ma in maniera più accentuata il presidente emiliano, hanno detto di condividere l’appello del capo dello Stato. Quella dei lockdown locali è la parte più dibattuta, perché inciderebbe maggiormente sulla vita delle persone che vivono nelle zone interessate. Si va da bar e ristoranti chiusi anche a pranzo allo smart working nella Pubblica amministrazione. “In questa fase il dialogo, il confronto e la concertazione tra governo e le Regioni sono cruciali”, ha affermato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts).

Di una “riunione molto interlocutoria” ha parlato il presidente del Veneto Luca Zaia. “È stato fatto un confronto su due linee: il governo che dice una roba minima poi il problema va gestito a livello regionale, poi c’è chi dice che c’è un’attività minima su cui il governo ha il dovere di decidere. Il governo ci ha abituato ai Dpcm, alla luce di tutto questo, le misure che vanno oltre i confini regionali vadano prese a livello nazionale”, ha concluso. “Siamo pronti a dar corso a tutte le restrizioni ma non per le attività produttive”, ha sottolineato Zaia. “Mi sembra di capire – ha aggiunto – che a Roma aspettano la discussione in Parlamento, poi prima di notte ci sarà una nuova convocazione di Comuni, Province e Regioni, dopodiché cercheremo di capire quale sarà la proposta del Governo. In questo momento non intravvediamo soluzioni con lockdown stile marzo – ha concluso – Non ci sono i presupposti”.

Tra i presidenti, nonostante la sollecitazione di Mattarella, continuano tuttavia i distinguo. Il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio si dice “perplesso” in merito all’intenzione dell’esecutivo di evitare spostamenti da e per le Regioni con elevati coefficienti di rischio. “Ci sono regioni che non hanno questo alto rischio e si trovano circondate, invece, da regioni con alto rischio”, afferma il governatore abruzzese. “La posizione delle regioni è chiara – conclude Marsilio – nel quadro attuale misure da intraprendere hanno un senso se sono omogenee su tutto il territorio nazionale”.

Favorevole invece sul cucire le misure all’indice Rt si è detto il presidente della Toscana Eugenio Giani: “Il governo italiano, e io condivido, ha fatto una scelta, quella di arrivare a limitare i movimenti con misure mirate per garantire comunque che scuola e lavoro vi possano essere”. È “evidente” – ha aggiunto – che nel Dpcm ci saranno anche delle “previsioni di possibili lockdown locali” che “saranno presi sulla base di valori il più possibile oggettivi”. E ha quindi spiegato: “In Toscana siamo a 1,40, però ci sono naturalmente delle realtà in cui l’1,50 lo superano, e valuteremo i parametri che vengono dati perché possano essere assunte misure”.