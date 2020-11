Il presidente del Consiglio è atteso in aula alla Camera per riferire sulle prossime misure anti-Covid che dovranno emergere dalla videoconferenza, in attesa della firma definitiva sul nuovo Dpcm che, inizialmente prevista per oggi, slitterà probabilmente a martedì. La sottosegretaria al ministero del Lavoro, Francesca Puglisi, parlando a Start su SkyTg24 ha poi confermato la didattica a distanza per le superiori, mentre si discute se estenderla anche alla terza media

È iniziato poco dopo le ore 10 l’incontro, in videoconferenza, tra governo e rappresentanti di Regioni, Anci e Upi per fare il punto sulle misure anti-Covid che saranno inserite nel nuovo Dpcm la cui entrata in vigore, prevista inizialmente per oggi, dovrebbe slittare a martedì. Presenti il premier Giuseppe Conte, che alle 12 riferirà in aula alla Camera de nuovi provvedimenti, e il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. Il presidente del consiglio arriva da un nuovo vertice con i capidelegazione, durante il quale è stato deciso l’anticipo del coprifuoco nazionale: scatterà alle 21 e non più alle 23.

La sottosegretario al ministero del Lavoro, Francesca Puglisi, parlando a Start su SkyTg24, ha preannunciato che “gli interventi saranno uniformi. Poi, come scritto nel precedente Dpcm, nella propria autonomia ciascun ente locale può prevedere anche restrizioni ulteriori. Le restrizioni saranno nazionali, poi magari c’è anche la volontà di fare una distinzione tra quelle regioni che hanno già superato l’Rt 2 da quelle che hanno indici più bassi. Ma le misure saranno nazionali, come per esempio il coprifuoco alle 21 per tutto il territorio nazionale”. Una linea che dovrà però essere condivisa anche dalla maggior parte dei governatori del Nord, contrari a misure locali che colpiscano le aree più esposte ai contagi della seconda ondata di coronavirus. E sulla scuola ha aggiunto che “purtroppo dobbiamo sacrificare la didattica in presenza, modificandola in didattica a distanza per tutte le scuole di secondo grado e si sta discutendo in queste ore se farlo anche per la terza media“.

Tra le misure previste ci sono lo stop alla mobilità interregionale, la chiusura dei musei, ma anche quella dei centri commerciali almeno nel week end, giorni di maggior afflusso. E ancora: bar e ristoranti chiusi anche a pranzo nelle regioni con tasso di contagi a rischio (Lombardia, Piemonte e Calabria), smart working nella Pubblica amministrazione, salvo i servizi pubblici essenziali e, sempre nelle aree a rischio, stop anche ai distributori automatici.

L’idea dei lockdown programmati, a cadenza periodica, è stata invece ben accolta dal virologo dell’Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco. Questi potrebbero aiutare il sistema a evitare il collasso: “Un andamento periodico ben venga, è un elemento da tenere in conto, modulandolo in modo rapido rispetto all’evoluzione della situazione”, ha dichiarato. Ad avanzare l’ipotesi di lockdown programmati una settimana al mese era stata Antonella Viola, ordinaria di immunologia all’Università di Padova. “Questa patologia sarà con noi a lungo – ha detto Pregliasco – e quindi sarà importante abbassare la quota dei casi” per “riuscire a recuperare il contact tracing e contenere i contagi. Il lockdown selettivo per età, invece, per Pregliasco “non è la soluzione”, serve “un’attenzione generalizzata a ridurre il contagio”.