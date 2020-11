La Lombardia resta la regione con il maggior incremento di positività, 5.278 in un giorno, seguita da Campania (2.861), Toscana (2.009) e Piemonte (2.003). Oltre mille contagi anche in Lazio, Emilia-Romagna, Veneto e Sicilia. Nell'ultima settimana +6.843 posti letto occupati nei reparti Covid e +738 pazienti in terapia intensiva

Sono i 22.253 nuovi casi di coronavirus accertati in Italia nelle ultime 24 ore. Come ogni lunedì crolla il numero dei tamponi effettuati, che oggi sono appena 135.731 (87.663 casi testati, 25,38% tasso di positività) rispetto ai 183.457 di domenica e i 215.886 di sabato. Ieri i nuovi casi erano stati 29.907, due giorni fa 31.758. Sono 233 i morti, mentre cresce la pressione sulle strutture sanitarie con 938 posti letto in più occupati nei reparti Covid (19.840 ricoverati in totale) e 83 persone in più nelle terapie intensive, che complessivamente contano 2.022 pazienti assistiti. Sette giorni fa i nuovi casi erano stati 17.012 su 124.686 tamponi, quel giorno gli ospedalizzati con sintomi erano 12.997 (+6.843 in una settimana) e altri 1.284 malati Covid si trovavano in rianimazione (+738).

La Lombardia resta la regione con il maggior incremento di positività, 5.278 in un giorno, seguita da Campania (2.861), Toscana (2.009) e Piemonte (2.003). Oltre mille nuovi contagiati vengono segnalati anche da Lazio (1.859), Emilia-Romagna (1.652), Veneto (1.544) e Sicilia (1.024). In Puglia i nuovi casi sono stati 626, mentre in Liguria 599. Oltre 400 casi in Abruzzo (478) e nella Provincia Autonoma di Bolzano (437). Le Marche hanno comunicato 373 nuove positività, la Sardegna 324, la Calabria 254 e il Friuli Venezia Giulia 218. Oltre 100 casi anche in Umbria (193 su appena 628 tamponi), Provincia autonoma di Trento (187), Valle d’Aosta (122), Basilicata (111) e Molise (101).

Dall’inizio della pandemia sono 731.588 i casi accertati di infezione da Sars-Cov-2. In 296.017 sono guariti o sono stati dimessi (+3.637), mentre 39.059 persone colpite dal virus sono morte. Gli attualmente positivi sono 396.512, di cui 374.650 in isolamento domiciliare. Mentre, come detto, in 19.840 sono ricoverati con sintomi e 2.022 si trovano in terapia intensiva.

