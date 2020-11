Muro contro muro e niente di fatto. Finisce con un aggiornamento nella giornata di lunedì il vertice tra i rappresentanti delle Regioni, dei Comuni e delle Province, alla presenza dei ministri della Salute, Roberto Speranza, e degli Affari Regionali, Francesco Boccia, per discutere le nuove misure che il governo dovrà adottare per cercare di arginare l’aumento dei contagi da coronavirus in Italia che in poche settimane hanno fatto registrare una preoccupante impennata. E tra i provvedimenti allo studio, su proposta delle Regioni, c’è anche quello per limitare gli spostamenti degli over 70: è una delle ipotesi prospettate da Lombardia, Piemonte e Liguria. Con l’aggiunta del governatore lombardo Attilio Fontana che chiede che le “misure siano omogenee” in tutto il Paese e avvisa: “No ai lockdown locali, se si ferma Milano si ferma la Lombardia”.

Nel giorno in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiede “unità”, si registra una nuova spaccatura nella gestione della pandemia con tre Regioni del Nord guidate dal centrodestra, tra le più colpite dalla seconda ondata, a capitanare lo strappo nelle ore in cui il ministro della Salute Roberto Speranza, in un colloquio con il Corriere, non ha esitato a definire “terrificante” la curva epidemiologica. “Quel che mi preoccupa è il dato assoluto, che mostra una curva terrificante. O la pieghiamo, o andiamo in difficoltà. Abbiamo 48 ore per provare a dare una stretta ulteriore“, ha detto il ministro. Le prime 24 ore passeranno senza un nulla di fatto. Il vertice è destinato a un aggiornamento nella giornata di lunedì, con il conforto dei dati più aggiornati del Comitato tecnico scientifico.

Sul tavolo restano gli interventi mirati, a livello provinciale, nelle zone più colpite dalla seconda ondata di coronavirus, in special modo in tutte quelle regioni dove l’indice di contagio Rt ha toccato o superato la soglia di 1,5. Misure caldeggiate dal Cts, possibili già sulla base delle regole attuali, ma di fronte alle quali le Regioni nicchiano. Favorevoli invece i sindaci, con il presidente dell’Anci Antonio Decaro che durante il vertice ha chiesto che le chiusure siano pianificate in maniera chiara sulla base del rischio, così come era previsto nel documento del Comitato tecnico scientifico condiviso da governo e Regioni: quel documento individuava i diversi livelli dell’indice Rt in cui dovevano scattare le diverse restrizioni, dalla didattica a distanza a scuola, alla riduzione degli orari delle attività economiche. In questo modo – avrebbe spiegato Decaro – i cittadini sono coinvolti in un percorso trasparente e rispettano le restrizioni: indice Rt sale, scattano le limitazioni, indice Rt scende, si allentano.

Le Regioni sotto osservazione sono certamente la Lombardia e il Piemonte, ma probabilmente anche la Liguria, l’Umbria, la Puglia, la Calabria, la Sicilia e la Campania. Ma le opinioni contrastanti restano. A far sentire la sua voce è in particolare il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che in una nota sui social scrive che “il Paese non può permettersi un nuovo lockdown”, suggerendo invece di intervenire sulla categoria più fragile, gli anziani. “Proteggendo i nostri anziani di più e davvero, la pressione sugli ospedali e il numero dei decessi diventerebbero infinitamente minori. Sarebbe folle richiudere in casa tanti italiani per cui il Covid normalmente ha esiti lievi, bloccare la produzione del Paese, fermare la scuola e il futuro dei nostri giovani e non considerare alcun intervento su coloro che rischiano davvero. Speriamo ci sia saggezza stavolta e non demagogia“, scrive.

Per Toti si tratta di un tema che “nessuno sembra voler affrontare e che potrebbe essere risolutivo. La maggior parte dei pazienti gravi nei nostri ospedali e purtroppo anche dei morti che piangiamo ogni giorno è composta da persone sopra i 75 anni. E per quanto ci addolori ogni singola vittima, non possiamo non tenere conto di questo dato. Solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Si tratta di persone che sono per fortuna per lo più in pensione, non sono indispensabili allo sforzo produttivo del Paese ma essendo più fragili vanno tutelate in ogni modo”. Parole che hanno provocato una reazione sdegnata da parte di utenti e centrosinistra.

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, sostiene invece che “la diffusione del virus è uniforme in tutto il Paese. Le differenze riguardano l’ampiezza del tracciamento che varia da regione a regione”. E per questo chiede che, “una volta verificato l’impatto delle misure già adottate sulle curve del contagio, ulteriori azioni di contrasto al virus dovranno a loro volta essere uniformi. Una serie di interventi territorio per territorio, polverizzati e non omogenei, sarebbero probabilmente inefficaci e anche incomprensibili ai cittadini, che già oggi sono disorientati”. Anche il governatore emiliano, Stefano Bonaccini, aveva respinto in un’intervista al Corriere di Bologna la possibilità di ulteriori restrizioni a Bologna: “Nel confronto con il governo e il comitato tecnico scientifico l’area metropolitana di Bologna finora non è mai stata presa in considerazione per chiusure così drastiche. Più in generale questo non significa che non occorra vigilare ed essere pronti alle scelte necessarie”.