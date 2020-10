La Germania ha aggiornato la lista delle restrizioni di viaggio, in vigore a partire dal 1 novembre. In Belgio +38% di casi e aumento dei decessi del 43,9% in una settimana. L'Ungheria segna il record di decessi giornalieri dall’inizio della pandemia con 65 vittime. La Russia registra più di 18mila casi

I nuovi positivi sono sempre di più, anche in Germania, che nell’ultima giornata sfonda il tetto dei 18mila contagi. Numeri mai raggiunti finora: le nuove infezioni sono state 18.681, il livello più alto dall’inizio della pandemia. Il totale dei positivi è di 499.694, quello dei decessi 10.349, 77 in più rispetto al giorno prima. Berlino ha anche aggiornato l’elenco delle zone a rischio Covid: tutta l’Italia, ad eccezione della Calabria, è considerata zona ad alto rischio in Germania, coinvolta nelle restrizioni di viaggio a partire dal 1 novembre. Prevedono un periodo di quarantena per chiunque provenga dal nostro paese a meno che non venga presentato un recente risultato negativo ai test per il coronavirus. Oltre all’Italia, la Germania ha dichiarato zone ad altro rischio anche Croazia, Slovenia, Bulgaria, Ungheria, Cipro, e la quasi totalità dell’Austria. Nelle scorse settimane il Robert Koch Institut aveva segnalato 11 regioni italiane come “zona rossa”, nel nuovo elenco ce ne sono 13, con l’aggiunta di Liguria e Campania oltre alla provincia di Bolzano che già rientrava nella lista. Ma l’ondata di nuovi casi non si arresta neanche in Belgio, paese col tasso di mortalità da Covid-19 più alto del mondo rispetto alla popolazione: tra il 22 e il 26 ottobre ha registrato una media di 15.316 nuovi casi, con un aumento del 38% rispetto al periodo precedente. L’Ungheria tocca il record di decessi e la Russia di casi giornalieri, mentre nel mondo le infezioni hanno superato i 45 milioni e le vittime sono più di 1,1 milioni.

Belgio – Tra il 20 ed il 26 ottobre ha registrato una media di 15.316 nuovi casi di Covid-19, con un aumento del 38% rispetto al periodo precedente. Dall’inizio dell’epidemia sono state contate 392.258 infezioni. Nello stesso periodo, sono morte una media di 79 persone al giorno (+ 43,9%), facendo lievitare a 11.308 il numero di decessi attribuiti al Coronavirus dall’inizio della pandemia. I ricoveri ospedalieri hanno raggiunto una media giornaliera di 618 tra il 23 e il 30 ottobre, con un aumento del 77%. Attualmente sono 6.187 le persone ricoverate per covid-19 (+ 4%), di cui 1.057 in terapia intensiva (+ 9%).

Ungheria – Ha segnato il record di decessi giornalieri dall’inizio della pandemia con 65 vittime confermate nelle ultime 24 ore. Cresce anche il numero dei nuovi casi confermati, balzato a 3.286 dai 2.194 di giovedì. Il governo non ha annunciato nuove misure restrittive nonostante il forte aumento delle infezioni, ma il primo ministro Viktor Orban ha sottolineato che chi non indosserà la mascherina, dove richiesto, verrà sanzionato. “Non credo nel moltiplicare le regole, ma nel far rispettare quelle esistenti”, ha detto Orban in un’intervista radiofonica.

Russia – Anche qui continuano ad aumentare i casi: nelle ultime 24 ore ne sono stati accertati 18.283, il numero più alto finora registrato dall’inizio dell’epidemia. Secondo il centro operativo nazionale anti-coronavirus, i contagi accertati in Russia sono in tutto 1.599.976. Nel corso dell’ultima giornata, 355 persone sono morte a causa del morbo, portando a 27.656 il totale ufficiale delle vittime della pandemia nel Paese.