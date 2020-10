Sono 89 le vittime registrate dal Robert Koch Institut nell'ultima giornata. Pressioni degli esperti in Uk sul governo di Boris Johnson per un lockdown totale o almeno parziale. Nuovo record di contagi in Iran

I Paesi europei non smettono di far registrare nuovi record di contagi, ormai investiti dalla seconda ondata di coronavirus che sta colpendo tutto il continente. L’ultimo bollettino diffuso dal Robert Koch Institut segnala che per la prima volta la Germania ha superato la soglia dei 16mila casi giornalieri. Per la precisione, Berlino conta 16.774 nuove infezioni, con altre 89 vittime. Il Paese è in attesa di capire se la scelta di ieri della Cancelliera Angela Merkel riguardo a un lockdown light che scatterà da lunedì 2 novembre, con la chiusura di ristoranti, locali e attività ricreative e di intrattenimento per tutto il mese, riuscirà a invertire il trend.

“Siamo in a situazione drammatica che ci riguarda tutti, senza eccezione – ha detto Merkel presentando al Bundestag le decisioni di ieri con i ministri-presidenti dei Laender – Il numero dei pazienti nelle terapie intensive è raddoppiato in 10 giorni. Nel giro di alcune settimane il sistema sanitario potrebbe essere sopraffatto“.

Dopo il lockdown annunciato ieri dal presidente Emmanuel Macron e in attesa della conferenza stampa del premier Jean Castex che presenterà tutte le nuove misure nel dettaglio, il ministro della Salute francese, Olivier Véran, parlando a France Info ha dichiarato che il numero dei francesi attualmente positivi è stimato in “un milione”: “Abbiamo tentato con ogni mezzo di evitare il lockdown – ha detto – e il coprifuoco ha permesso di frenare la diffusione del virus”. Però, ha aggiunto difendendo la decisione del presidente, “quella che si sta abbattendo è un’ondata europea. Lo Stato è garante della sicurezza sanitaria dei francesi e si assume le sue responsabilità”.

In progressivo peggioramento la situazione in Belgio, che ha già superato il picco dei ricoverati durante la prima ondata. E in Gran Bretagna potrebbero essere 100mila i contagi quotidiani attuali nella sola Inghilterra, sommando i casi non diagnosticati a quelli censiti giornalmente grazie ai tamponi (24.700 ieri), con una tendenza al raddoppio ogni 9 giorni nelle ultime settimane. Lo indica una ricerca condotta a campione dall’Imperial College di Londra, mentre il governo Tory di Boris Johnson continua per ora a resistere alle pressioni di quegli esperti che invocano a questo punto come inevitabile un lockdown o un semi-lockdown nazionale.

Bulgaria – Nuovo record dei contagi da coronavirus in Bulgaria, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.760 nuovi casi a seguito di 9.946 test diagnostici effettuati. Il maggior numero di infezioni (1.075) si registra sempre nella capitale Sofia. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 45.461. Da ieri sono stati segnalati 36 decessi, che portano il numero complessivo delle vittime a quota 1.197.

India – L’India ha superato gli otto milioni di casi certificati di coronavirus. Il Paese asiatico è il secondo più colpito dalla pandemia dopo gli Stati Uniti e ha anche un totale di oltre 120mila decessi ufficialmente attribuiti al Covid-19, contro i quasi 230mila degli Usa.

Iran – Nuovo record di contagi: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati altri 8.293, oltre mille in più dei picchi degli ultimi giorni, portando il totale a 596.941. Le nuove vittime sono 399 (34.113 in tutto). I ricoverati in terapia intensiva arrivano a 5.055. I pazienti guariti salgono invece a 472.598. I test complessivi effettuati ammontano a 4.857.392.