Nella Regione di Luca Zaia superati i 1550 contagi in 24 ore di venerdì. Il trend di incremento dei contagi è nazionale. Anche Giani annuncia una ulteriore crescita: i nuovi positivi sono il 5,5% in più rispetto al totale del giorno precedente

Nuova impennata dei casi in Veneto: in un giorno sono 1.729 i nuovi positivi, oltre a 9 morti nelle ultime 24 ore. Superati i 1550 contagi in 24 ore di venerdì, giorno in cui a livello nazionale l’Italia si è avvicinata alla soglia dei 20mila casi di coronavirus. Nella Regione ci sono al momento 631 persone ricoverate in ospedale e 73 pazienti in terapia intensiva, secondo i dati comunicati dal presidente della Regione, Luca Zaia, in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. “No lockdown o azioni pesanti in Veneto”, ha detto il governatore, annunciando che a breve farà “un’ordinanza sostenibile e praticabile su altri fronti, che non riguardano il lavoro o aziende, e che riguarderanno il fronte della sanità pubblica che riteniamo fondamentale”. Zaia ha aggiunto che è probabile “che in giornata ci sia un confronto con il governo, non si è ben capito su quale tema, se in vista di prossime misure“.

“Oggi abbiamo riscontrato 1.526 nuovi casi di positività al coronavirus”, ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, nel corso di una diretta Facebook. I nuovi positivi sono il 5,5% in più rispetto al totale del giorno precedente (venerdì erano 1290). Sono 8.886 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17,2% è risultato positivo. I ricoverati sono 727 (71 in più rispetto a ieri), di cui 87 in terapia intensiva (5 in più). A Firenze i nuovi casi sono 522.

Il trend di crescita dei casi a livello nazionale viene confermato in parte anche dall’Alto Adige: in Provincia di Bolzano si sono stati registrati 277 nuovi positivi, mentre ieri l’incremento è stato di 269. Resta invariato a 12 il numero di pazienti ricoverati in reparti di terapia intensiva.