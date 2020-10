Visto l'aumento esponenziale dei contagi, annullate in Francia le ferie dei dipendenti degli ospedali di Parigi per Ognissanti. In Germania altri 49 decessi. L'Olanda, tra i Paesi più colpiti dalla seconda ondata, inizia a trasferire i pazienti Covid

Non si arresta l’ondata di contagi da coronavirus in Germania, che per il secondo giorno consecutivo sfonda il tetto degli 11mila casi. La pandemia di Covid prosegue con numeri ancora più preoccupanti in Francia, che ieri ha registrato più di 41mila contagi. Una situazione che allarma l’intero sistema sanitario. Il direttore generale degli Ospedali di Parigi, Martin Hirsch, ha dichiarato di ritenere “possibile” che la “seconda ondata” in Francia “sia peggio della prima”, sottolineando che la situazione è “temibile per tutti noi”. In allerta anche la Polonia che diventa “zona rossa” e dove ci saranno nuove, più rigorose restrizioni. Il premier Mateusz Morawiecki ha annunciato il semi lockdown visto l’aggravarsi della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti registrati 13.632 nuovi contagi da Covid e 153 i morti. L’Olanda, dove un letto su due in terapia intensiva è già occupato da malati Covid, ha iniziato a trasferire i pazienti in Germania. I Paesi Bassi sono tra gli stati più colpiti dalla seconda ondata della pandemia, con circa 9300 nuove infezioni in 24 ore registrate ieri.

Germania – 11.242 nuovi positivi a fronte degli 11.287 segnalati ieri quando per la prima volta dall’inizio della pandemia nel Paese si è avuto un aumento di più di 10mila confermati nell’arco di 24 ore. Gli ultimi dati dell’Istituto Robert Koch parlano anche di altri 49 decessi. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 403.291 i contagi e 9.954 le vittime. Sale invece a circa 310.200 il numero dei pazienti guariti (+4.200).

Francia – A Bfm-tv, Hirsch ha confermato l’annullamento dei giorni di ferie che erano stati programmati da una parte dei dipendenti degli ospedali della capitale per questo periodo di Ognissanti: “Per altri – ha precisato – abbiamo preferito che prendessero delle vacanze adesso, prima di questo temibile mese di novembre”. Martin Hirsch ha infine messo in guardia sul numero quotidiano di casi positivi, “probabilmente tre volte” superiore ai 30mila casi di questi ultimi giorni: “ci sono molte persone positive senza saperlo”. Il progressivo aumento dei casi positivi delinea anche un serio quadro di difficoltà economica. Secondo il ministro del Tesoro Bruno Le Maire l’evoluzione del Pil della Francia rischia di tornare in negativo nell’ultimo trimestre del 2020 a causa della seconda ondata e del coprifuoco imposto in vaste aree del Paese per fare fronte ai contagi. “Così come nel quarto trimestre rischiamo una crescita negativa, vi dico che ci sarà un forte rimbalzo dell’economia francese nel 2021 e che nel 2022 potremo ritrovare i numeri dello sviluppo economico del 2019”, ha detto il ministro.

Polonia – “Questa settimana sarà critica”, ha lanciato l’allarme il ministro della Sanità Adam Niedzielski, presente insieme al premier in conferenza stampa. Secondo i dati forniti dal ministero, su 18 mila letti disponibili per i malati di coronavirus, negli ospedali ne sono occupati già 10.788. Il premier ha annunciato dunque, per sabato prossimo, la chiusura dei ristoranti (che per due settimane potranno servire soltanto cibo da asporto), e delle scuole dalla quarta dell’ottava classe: passeranno all’insegnamento on line, così come già avvenuto per medie e superiori. Scatta anche il divieto di incontro per gruppi oltre le cinque persone, mentre gli anziani sopra i 70 anni sono invitati a restare a casa. Dall’inizio della pandemia, la Polonia ha registrato 228.318 contagi da Coronavirus, e 4172 morti.

Olanda – Pazienti affetti da Coronavirus provenienti dai Paesi Bassi vengono trasferiti da oggi in Germania per alleggerire il carico delle unità di terapia intensiva in Olanda, dove quasi un letto su due è attualmente già occupato da malati di Covid. Ad annunciarlo è stato il Centro di coordinamento di Rotterdam per la distribuzione dei malati, precisando che uno dei pazienti trasferiti è stato portato questa mattina in elicottero in un ospedale di Muenster. I Paesi Bassi sono tra gli stati più colpiti dalla seconda ondata della pandemia, con circa 9300 nuove infezioni in 24 ore registrate ieri. Dall’inizio di aprile, la Germania ha accolto 58 pazienti olandesi, curati in diverse unità di terapia intensiva. Nel corso del fine settimana verranno trasferiti altri pazienti in altre regioni del paese. Tra i Laender che hanno manifestato disponibilità all’accoglienza figurano il NordReno Westfalia e la Bassa Sassonia.