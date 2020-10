L’ultimo in ordine di tempo è stato il Piemonte: il giorno dopo il primo “lockdown notturno” nella vicina Milano, anche il governatore Alberto Cirio ha deciso per il coprifuoco in Regione. La rapidità della salita della curva dei nuovi contagi e dei ricoveri – con i nuovi casi vicini a quota 20mila e più di mille persone in terapia intensiva – sta spingendo le amministrazioni regionali e i sindaci ad adottare regole sempre più stringenti, soprattutto per limitare le occasioni di assembramento. Se la Lombardia ha fatto da apripista, ora provvedimenti analoghi sono già stati o stanno per essere adottati da altre Regioni con validità limitata. Al centro dell’attenzione scuole e movida. Ma c’è chi guarda oltre, come il presidente della Campania Vincenzo De Luca che chiede al governo un lockdown nazionale ed è già pronto a farne uno in casa propria.

Intanto questa è la fotografia delle limitazioni introdotte o in via di definizione ad oggi, venerdì 23 ottobre:

CAMPANIA – Nella regione che per prima ha chiuso le scuole, è già in vigore da 24 ore il divieto di spostarsi dalla propria provincia di residenza, e dalle 23 di stasera il coprifuoco notturno, che d’ora in poi non consentirà di circolare sino alle 5 del mattino tranne che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o urgenza o ragioni di salute. E si preparano norme ancora più drastiche. “È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). E’ indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale”, ha detto De Luca spiegando che se il governo non interviene in questo senso lo farà la Campania con un lockdown tra domani e domenica.

LAZIO – Anche qui coprifuoco al debutto venerdì notte, a partire dalla 24 e sino alle 5 del mattino. Mentre da lunedì didattica a distanza per Università e scuole superiori. Il provvedimento durerà un mese. Intanto arrivano altre restrizioni per chi vive a Roma. Dopo l’ordinanza sulla chiusura delle piazze della movida, la sindaca Virginia Raggi si appresta a firmare il divieto anche per i minimarket di vendere alcolici dalle 21 alle 7 nelle serate di venerdì e sabato.

PIEMONTE – Lo stop notturno per uscite e attività commerciali – appena deciso – comincerà lunedì 26 ottobre dalle 23 alle 5 del mattino. Già tre giorni fa era stata decisa la chiusura dei centri commerciali nel fine settimana. Obbligo per le classi dalla seconda alla quinta della scuola superiore di seguire per almeno il 50% dei giorni la didattica online.

LOMBARDIA – Partita per prima con il blocco notturno di ogni attività, è anche la Regione a sperimentare nel weekend la chiusura dei grandi centri commerciali. Didattica a distanza nelle scuole superiori, nonostante le polemiche. E’ un “provvedimento temporaneo”, rassicura il presidente della Regione Attilio Fontana.

PUGLIA – Anche qui da lunedì e fino al 13 novembre sono sospese tutte le attività didattiche in presenza per il triennio delle scuole secondarie.

CALABRIA – Su scuola (dad per le superiori) e coprifuoco (dalla mezzanotte alle 5) si allinea a quanto hanno fatto le altre Regioni. In più l’ordinanza firmata oggi dal presidente Nino Spirlì per la tutela dei pazienti ricoverati in ospedale o nelle Rsa prevede lo stop alle visite dei parenti.

TOSCANA – Nessuna chiusura ma contingentamento degli ingressi nei centri commerciali: è la misura a cui pensa il presidente Eugenio Giani, che sia appresta a firmare domani la sua ordinanza.

SICILIA – In arrivo l’ordinanza del presidente Nello Musumeci che avrà come filo conduttore la “linea della fermezza e del rigore” seppure con chiusure parziali. Intanto a Palermo per decisione del sindaco Leoluca Orlando dalle 21 alle 5 del giorno successivo nei weekend non s potrà sostare nelle zone della movida davanti a pub e ristoranti.

UMBRIA – A causa dell’aumento dei contagi chiude al pubblico una parte del centro storico di Perugia. Lo prevede un’ordinanza del Comune per le giornate di venerdì 23 e sabato 24 ottobre, con possibilità di reiterazione fino al 13 novembre, dalle 21 alle ore una del giorno successivo. In Regione la presidente Donatella Tesei ha disposto per ora una stretta sulle vendite al dettaglio la domenica e sullo sport dilettantistico.