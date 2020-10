I numeri di Berlino: in questo momento ci sono 655 persone in terapia intensiva. Si teme una crescita esponenziale dei positivi. Nuovo record giornaliero anche in Argentina: 17.096 casi e 421 morti

Nuovo record di casi di coronavirus in Germania, che dopo l’Italia supera la soglia dei 7mila contagiati in un giorno: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7.334 nuovi positivi. Sale il numero dei morti: sono 24 le persone decedute solo giovedì. Crescono anche i numeri dei pazienti in terapia intensiva: in questo momento ci sono 655 letti occupati, erano 487 una settimana fa e 362 a inizio ottobre. Tuttavia, attualmente in Germania sono ancora disponibili circa 8.700 letti per terapia intensiva e sub-intensiva.

Germania – Il timore delle autorità tedesche è che si stia andando verso una crescita esponenziale dei contagi: già ieri infatti era stato registrato un picco massimo di nuovi casi (6638), immediatamente superato il giorno successivo. Il presidente dell’istituto Robert Koch, Lothar Wieler, è tornato a parlare di un possibile lockdown, che può essere evitato “se tutti si assumono le responsabilità“. “Sicuramente sappiamo di più sul virus e abbiamo mezzi migliori per contrastarlo, ospedali e medici sono meglio preparati”, ha spiegato Wieler, specificando però che le regole su distanziamento, mascherina e igiene dovranno essere mantenute ancora a lungo, perché “potrebbe essere necessario del tempo prima che l’intera popolazione venga vaccinata”.Il capo del Rki ha anche ricordato alla popolazione come i tamponi non diano ‘carta bianca’: ” Le persone possono essere infette senza che sia rilevabile o possono infettarsi subito dopo il test”. Per questo, ha ribadito Wieler parlando ai tedeschi, distanziamento e mascherina sono sempre fondamentali.

Argentina – Il Paese ha registrato nelle ultime 24 ore 17.096 contagi, che hanno portato il totale a 949.063, ma soprattutto che hanno fatto segnare il nuovo record giornaliero di infettati dall’inizio della pandemia da coronavirus. Lo scrive oggi l’agenzia di stampa Telam. Secondo l’ultimo bollettino delle autorità sanitarie, inoltre, altre 421 persone sono morte. Nelle unità di rianimazione degli ospedali argentini si trovano 4.278 persone, con una percentuale di occupazione dei letti del 64,4% sul territorio nazionale e del 64,7% nell’area metropolitana di Buenos Aires.