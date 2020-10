Italia viva torna a ricattare la sua stessa maggioranza. Dopo una tregua post elettorale, anche alla luce dei risultati deludenti alle scorse elezioni Regionali, i renziani hanno chiesto e ottenuto il rinvio dell’esame della legge sul voto ai 18enni per il Senato. A proporre lo slittamento è stata Maria Elena Boschi durante la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio: la riforma costituzionale sarà quindi messa in calendario nelle prossime settimane e l’Aula di fatto per oggi non lavorerà. Iv pretende che, prima di procedere, si raggiungano intese nella maggioranza su legge elettorale e correttivi al taglio dei parlamentari e per farlo ha rivendicato di essere stata decisiva nel voto in Parlamento sulla Nota di aggiornamento al Def. L’ostruzionismo è “assurdo” secondo il Partito democratico che ha subito chiesto un chiarimento con il presidente del Consiglio: “Quello che è successo non può essere minimizzato”, ha detto il vicesegretario Andrea Orlando, “per il fatto in se e per le fragilità e le ambiguità che rivela, proprio in un momento in cui il Paese chiede compattezza. E’ un fatto politico di cui si deve fare carico tutta la maggioranza, a partire da chi la guida, perché ci sia un chiarimento”.

Boschi ha rivendicato l’intervento sulla sua pagina Facebook, partendo proprio dal fatto che nei giorni scorsi i renziani hanno votato insieme alla loro stessa maggioranza: “Dopo l’ottimo risultato di ieri”, ha scritto, “con il voto a maggioranza assoluta sulla NADEF (Italia Viva decisiva sia alla Camera che al Senato) oggi abbiamo chiesto in Aula che sulla riforma costituzionale – dopo il successo del referendum – ci sia una visione d’insieme e non si vada avanti senza un progetto unitario. Vogliamo dare ai diciottenni il voto per il Senato? Bene. Ma prima decidiamo che cosa fa il Senato, quale legge elettorale, quale correttivo dopo la riduzione del numero dei parlamentari”.

Il rischio, se la maggioranza avesse mantenuto l’esame del ddl, era che mancassero i voti in Aula. “Il rinvio è stato necessario perché altrimenti Italia Viva si sarebbe astenuta”, ha dichiarato il vicepresidente del gruppo Pd Michele Bordo. “Questa dei renziani è davvero una posizione incomprensibile, anche perché è anacronistico prevedere ancora una differenziazione tra l’elettorato attivo della Camera e quello del Senato, con il rischio concreto, tra l’altro, come è accaduto spesso in questi anni, di avere maggioranze diverse nei due rami del Parlamento. Italia Viva, con la posizione di oggi, vuole evidentemente mandare un altro messaggio al governo. Ma ha scelto la legge sbagliata. È davvero assurda la contrarietà al voto per i diciottenni, previsto anche nell’accordo di governo tra quelle correzioni di sistema chieste dal Pd dopo la riduzione del numero dei parlamentari. È evidente che il rinvio di oggi apre dei problemi politici alla maggioranza. A questo punto serve un approfondimento e l’intervento del Presidente del Consiglio per confermare nella maggioranza l’accordo sulle riforme attualmente in discussione e rilanciare l’azione di governo”.

Il capogruppo di Leu alla Camera Federico Fornaro ha spiegato che, “essendo venuto meno il necessario clima politico e istituzionale dopo quanto è avvenuto oggi in Aula sulla riforma dell’elettorato attivo del Senato, ho chiesto di sospendere l’iter della riforma costituzionale (base di elezione del Senato e numero delegati per elezione Presidente della Repubblica) di cui sono relatore in 1a commissione alla Camera. L’Ufficio di Presidenza della Commissione ha accolto all’unanimità la mia richiesta”.