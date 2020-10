Per la difesa, sostenuta dall'avvocata Paola Severino, non c'è prova dell’accordo corruttivo, lo stesso capo di imputazione non individuerebbe i soggetti che lo avrebbero compiuto, mettendo in evidenza "solo le suggestioni affrontate dalla procura" che per sua stessa ammissione "ammette di non avere prove dirette, ma solo prove indiziarie"

A tre mesi dalla requisitoria con la richiesta di 8 anni da parte dei pm, la parola è passata alla difesa dell’ad di Eni Claudio Descalzi imputato nel processo Eni-Nigeria. Cuore del processo, in cui sono imputate 13 persone, le presunte mazzette versate dal Cane a sei zampe e da Shell per acquisire un giacimento offshore in Nigeria nel 2011. La procura di Milano mostra un “assurdo vuoto probatorio“per Paola Severino, avvocata dell’amministratore delegato del gruppo di San Donato Milanese. Per la difesa non c’è prova dell’accordo corruttivo, lo stesso capo di imputazione non individuerebbe i soggetti che lo avrebbero compiuto, mettendo in evidenza “solo le suggestioni affrontate dalla procura” che per sua stessa ammissione “ammette di non avere prove dirette, ma solo prove indiziarie“. Al centro del processo c’è la presunta maxi tangente da 1 miliardo e 92 milioni di dollari che sarebbe stata versata dalla compagnia petrolifera italiana e da Shell per i diritti di esplorazione del blocco Opl245 in Nigeria. Il legale di Descalzi parla di “una ritrosia a collocare con precisione i fatti nel tempo e dello spazio che ha contraddistinto l’approccio della procura sin dalla formulazione del capo di imputazione, che non individua con la dovuta precisione quali soggetti, quando e dove avrebbero concluso il pactum sceleris”. L’obiettivo della difesa è di fornire una “puntigliosa ricostruzione di tutti gli atti” per dimostrare l’assenza dell’accordo corruttivo e “spazzare via ogni dubbio anche reputazione” nei confronti di Descalzi. Il top manager “va assolto perché il fatto non sussiste” la richiesta ai giudici. Descalzi è “un uomo, un alto dirigente che ha sempre e da sempre avuto un solo obiettivo: avere risultati vantaggiosi, per uno dei più grandi gruppi italiani, nel pieno rispetto delle regole. Chiedo la sua assoluzione con la formula più ampia possibile”

La difesa ha sostenuto che l’ad (all’epoca direttore generale della divisione Exploration e production dell’azienda) ha sempre avuto un “comportamento cauto e scrupoloso” incompatibile con la ricostruzione fornita dall’accusa. Per la difesa di Descalzi, l’accusa non è riuscita a dimostrare il seme del reato stesso “cioè l’accordo corruttivo e l’accusa consapevole di non avere la prova dell’accordo ha cercato di prospettare una serie di circostanze suggestive che non hanno neanche il rango di indizio. Non c’è un elemento che porta alla concordanza di indizi per arrivare a una prova e non possono essere considerati indizi fatti che non sono neppure certi”. Quanto al grande accusatore Vincenzo Armanna, l’avvocato Severino dimostra come le sue parole siano dettate “non per amore di verità”, ma da un “modello di verosimiglianza”: parte da un dato vero ma lo modifica, “in modo da rendere astrattamente credibile” il suo racconto, ma “la mole di documenti prima ancora delle testimonianze lo demoliscono” conclude il difensore. La prossima udienza è stata fissata per il prossimo 28 ottobre, il verdetto potrebbe arrivare a gennaio.