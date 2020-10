Se l'Europa è ancora stretta nella morsa del virus - con un lockdown parziale in Olanda, la Gran Bretagna che registra il record di morti e la Francia con 13mila contagi - numeri impressionanti vengono registrati anche in India dove sono stati superati 63mila nuovi casi, in aumento di oltre 8mila rispetto al giorno precedente

Per la prima volta da aprile, in Germania sono stati rilevati oltre 5mila nuovi casi di contagio da Sars Cov 2 in 24 ore. I numeri divulgati dal Robert Koch Institut questa mattina parlano di 5.132 nuove infezioni, oltre mille in più rispetto alle 4.122 di ieri. Il precedente record negativo rispetto ad aprile risale a sabato, quando i nuovi positivi erano stati 4.721. Dall’inizio della pandemia, i casi totali sono stati 334.585 nel paese, i decessi causati dal Covid 19 9.677, 43 dei quali nelle ultime 24 ore. La Germania ha già deciso diverse misre. Da lunedì anche a Monaco, come in Italia, esiste un limite alle “feste private”: nel capoluogo della Baviera non si possono incontrare nella stessa casa più di 5 persone. La misura è scattata perché la città ha oltrepassato il limite dei 50 contagi per 100mila abitanti nell’ultima settimana. Il superamento di questa soglia, valida in tutta la Germania, impone infatti ai Comuni l’introduzione di restrizioni più severe rispetto a quelle in vigore a livello nazionale.

Se l’Europa è ancora stretta nella morsa del virus – con un lockdown parziale in Olanda, la Gran Bretagna che registra il record di morti e la Francia con 13mila contagi – numeri impressionanti vengono registrati anche in India dove sono stati superati 63mila nuovi casi, in aumento di oltre 8mila rispetto al giorno precedente ma ancora molto meno rispetto a un mese fa, quando il virus era al suo apice nel Paese. L’India con gli oltre 7,2 milioni di positivi e il secondo paese al mondo dietro agli Stati Uniti. Proprio da Usa arriva un caso documentato di reinfenzione. L’uomo si è ammalato due volte nel giro di 48 giorni l’una dall’altra. Per di più la seconda infezione, con un ceppo geneticamente diverso è stata più grave della prima ed ha costretto il paziente in ospedale con supporto di ossigeno. Il caso è riportato sulla rivista Lancet Infectious Disease da Mark Pandori, del Nevada State Public Health Laboratory, dell”Università del Nevada, Reno School of Medicine. Anche dall’Olanda è arrivato un caso di reinfezione di un anziana, in cura per un raro tumore, che era guarita una prima volta, ma non la seconda volta. Secondo la rivista edita da Lancet, i casi documentati e confermati di reinfezione sono attualmente 5 in Belgio, Olanda, Hong Kong, Ecuador e Usa, ma quelli segnalati nel mondo potrebbero essere almeno 23. Un dato comunque piccolo rispetto al numero di contagi nel mondo: 38 milioni di positivi e oltre un milione di morti.