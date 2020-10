Stop alle feste private, con una "forte raccomandazione" a limitare anche quelle in casa, se partecipano più di sei persone. Rimane, inoltre, la richiesta dell'esecutivo di una sospensione delle attività sportive per gli sport di contatto, come il calcetto o il basket, a livello amatoriale, ma consentirli a livello dilettantistico, per le società che abbiano adottato protocolli per limitare i contagi

Stop alle gite scolastiche per questo anno e la raccomandazione sull’uso delle mascherine in casa in presenza di persone non conviventi. Sono queste le principali novità discusse nel corso dell’incontro tra governo e Regioni a Palazzo Chigi per definire tutti i punti che saranno inseriti nel prossimo Dpcm. Dopo il meeting con gli Enti Locali, Giuseppe Conte vedrà, a quanto si apprende, i capi delegazione di maggioranza. Alla riunione dovrebbero prendere parte anche il ministro Francesco Boccia e il sottosegretario Riccardo Fraccaro.

Scuola, stop alle gite scolastiche. Bonaccini: “Lezioni a distanza? Mai proposte”

In un primo momento era circolata la notizia che da parte del presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, fosse arrivata sul tavolo dell’esecutivo la proposta di permettere lezioni a distanza per gli alunni delle classi superiori. Un provvedimento che doveva servire ad alleggerire la pressione sui trasporti.

Ma dallo staff del governatore emiliano arriva la smentita: dal parte di Bonaccini una proposta del genere, dicono, non è mai arrivata. Questa “non ha avuto neppure luogo in quanto il tema del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico non è stato avanzato dal governo nella cabina di regia da poco conclusa. È dunque e in ogni caso priva di qualsiasi fondamento la notizia che dalla Regione Emilia-Romagna sarebbe stata avanzata la proposta di un ritorno alla didattica a distanza”.

Da parte del governo è invece arrivata la proposta di un annullamento delle gite scolastiche, delle attività scolastiche fuori sede e dei gemellaggi. Un provvedimento che ha come scopo quello di limitare al massimo gli spostamenti e assembramenti tra i giovani.

Mascherine, raccomandate anche in casa con gli amici

Il governo è poi tornato sul tema mascherine. Non solo l’obbligo di indossarle all’aperto ma, da quanto trapela, il governo ha proposto alle Regioni di inserire anche una forte raccomandazione per l’uso dei dispositivi anche all’interno delle abitazioni private quando si incontrano persone non conviventi. “Nel Dpcm andremo a inserire la previsione delle mascherine all’aperto che abbiamo già messo in termini generali nel decreto legge – ha specificato Conte durante l’incontro – Mentre però è vincolante la norma sulle mascherine all’aperto, inseriremo una forte raccomandazione sulle mascherine all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Non riteniamo di introdurre una norma vincolante ma vogliamo dare il messaggio che se si ricevono persone non conviventi anche in casa bisogna usare la mascherina”.

A questa raccomandazione si aggiunge, inoltre, lo stop alle feste private, con una “forte raccomandazione” a limitare anche quelle in casa, se partecipano più di sei persone, anche se sul punto una riflessione è ancora in atto. Alcuni tra i ministri continuano infatti a spingere perché venga introdotto un divieto vero e proprio, anche in casa.

Rimane, inoltre, la richiesta dell’esecutivo di una sospensione delle attività sportive per gli sport di contatto, come il calcetto o il basket, a livello amatoriale, ma consentirli a livello dilettantistico, per le società che abbiano adottato protocolli per limitare i contagi. La differenza pensata tra sport dilettantistico e amatoriale ha l’obiettivo di non penalizzare chi per la ripresa dell’attività ha fatto investimenti e adottato protocolli, a partire dalle diverse federazioni sportive.

Chiusura a mezzanotte per pub, ristoranti e bar. Divieto di sosta davanti ai locali dopo le 21

Il governo ha inoltre proposto agli Enti Locali il divieto di sosta davanti ai locali dopo le 21. Un provvedimento che, dicono, mira ad evitare assembramenti per le strade e fuori dagli esercizi in questione. Pub, locali e ristoranti con servizio al tavolo potranno invece rimanere aperti fino a mezzanotte. Proposte, queste, che hanno trovato, da quanto trapela, il sostegno anche delle Regioni.

Per quanto riguarda le cerimonie, come matrimoni, comunioni, cresime e funerali, restano in vigore le regole dei protocolli già approvati ma viene messo un limite massimo di 30 persone per gli eventuali ricevimenti successivi.

Massimo mille persone anche nei palazzetti

Il governo ha inoltre confermato la proposta di permettere fino a mille persone negli stadi all’aperto, mentre nei palazzetti la capienza sale fino al 15%, anche se non si potrà andare oltre i mille spettatori. Rispetto ai precedenti provvedimenti, dunque, non cambia nulla per quanto riguarda gli stadi mentre salta il limite massimo di 200 persone per quelli al chiuso.