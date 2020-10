Sabato 10 ottobre l’Europa ha registrato il secondo record giornaliero consecutivo di casi di coronavirus: 123.684 nuovi contagi in ventiquattr’ore, l’8,3% in più rispetto al giorno precedente. È quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dall’Organizzazione mondiale della Sanità, secondo cui il numero complessivo delle infezioni nel Vecchio Continente è ad oggi a quota 6.809.678. I Paesi più colpiti sono la Francia e la Gran Bretagna, dove sabato sono stati registrati rispettivamente altri 26.896 e 15.166 nuovi casi. E non va meglio in Russia, dove sabato ci sono stati 13.634 contagi 149 morti: sono le cifre più alte dall’inizio della pandemia.

Contagi record anche a livello globale: nella giornata di sabato sono stati registrati nel mondo ancora 383.359 contagi, il 7,9% in più rispetto ai 355.244 di venerdì. Ieri il bilancio dei casi nel mondo ha superato la soglia dei 37 milioni e secondo la Johns Hopkins University si attesta attualmente a quota 37.105.925, inclusi 1.071.388 morti. Le nazioni più colpite restano gli Stati Uniti con 7,67 milioni di casi e l’India, dove nelle ultime ore è stata superata anche lì quota 7 milioni di infezioni.

Gran Bretagna – Con altri 15.166 nuovi casi di coronavirus nelle ultime ventiquattr’ore, il Regno Unito ha raggiunto un “punto di non ritorno” nella pandemia, simile a quello di marzo, e nelle prossime settimane, oltre all’aumento dei casi, ci sarà un aumento delle morti: lo ha detto il professor Jonathan Van-Tam, vice direttore sanitario per l’Inghilterra, citato dalla Bbc. Per Van-Tam, “la stagione ci è avversa” e il Paese si imbatterà in “venti contrari” prima dell’inverno. I dati ufficiali diffusi oggi indicano anche 81 nuovi decessi, per un totale di 57.347 vittime e 590.844 casi. I malati affetti da Covid ricoverati sono 3.837, 442 dei quali in terapia intensiva collegati a un respiratore.

Francia – Esplode il numero dei contagi da coronovirus in Francia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 26.896 casi. L’informazione – arrivata con inusuale ritardo -è stata diffusa dalla Santé Publique. Il tasso di positività che solo due giorni fa era al 9,1%, schizza all’11%. Il numero dei decessi da ieri aumenta di 54, per un totale di 32.684. A Parigi e nella sua regione, l’Ile-de-France, l’occupazione dei letti per la terapia intensiva si avvicina al 50% della capacità. La capitale, come Marsiglia, Aix-en-Provence e l’isola di Guadalupe, è già zona rossa, mentre da oggi sono entrate in vigore le nuove misure per altre quattro città: Lione, Lille, Grenoble e Saint-Etienne decretate in “allerta massima”. Qui bar e sale per feste chiusi e numeri limitati per centri commerciali e negozi, divieti di assembramento e distanziamento rigido nei ristoranti.

Russia – Nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato il numero più alto di casi dall’inizio della pandemia: 13.634 con 149 morti. Lo ha riferito il Centro operativo nazionale per la lotta al covid, mentre secondo un calcolo dell’agenzia di stampa Sputnik oltre 4.500 contagi sono stati registrati da ieri nella sola Mosca. Sale così a 1.298.718 il numero di casi in Russia, mentre le vittime sono 22.597.

Brasile – Il Brasile ha superato la soglia dei 150 mila morti per coronavirus, anche se il bilancio quotidiano dei decessi scende lentamente. Lo riferiscono fonti ufficiali. Il Paese sudamericano è il secondo al mondo per numero di vittime del Covid-19 dopo gli Stati Uniti, e il terzo per numero di contagi dopo Usa e India.

Israele – Il lockdown imposto nel Paese oltre due settimane fa comincia ad avere effetto e secondo il Ministero della Sanità si notano adesso sintomi che sembrano indicare un contenimento della pandemia. Ieri sono stati rilevati 887 casi positivi su 12 mila tamponi. Si tratta di una percentuale del 7,3 per cento che rappresenta un calo netto rispetto al 10 per cento rilevato una settimana fa. In calo anche il numero dei malati gravi: 825, rispetto agli 857 della settimana scorsa. Tuttavia il numero dei decessi è salito ieri a 1914, ossia 222 morti in più rispetto al 4 ottobre. Secondo il Ministero Israele resta anche oggi uno dei Paesi con il più elevato tasso quotidiano di mortalità rispetto alla sua popolazione ed è stato accertato un costante aumento dei contagi di adolescenti di età compresa fra 12-17 anni, motivo per cui secondo il governo la eventuale riapertura degli istituti scolastici andrà studiata con la massima attenzione.

Iran – I casi di coronavirus in Iran superano quota mezzo milione. Il ministero della Sanità di Teheran ha dato notizia di 3.822 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 500.075. I nuovi decessi sono invece 250, per un totale di 28.544. Il capo dell’Organizzazione dell’energia atomica iraniana, Ali Akbar Salehi, è risultato positivo. Lo riferisce l’agenzia di stampa Tasnim, secondo cui Salehi ha contratto il Covid nei giorni scorsi, sta bene ed è in quarantena a casa.