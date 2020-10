Due riunioni urgenti, convocate in poche ore, per stabilire quali saranno le misure restrittive per reagire all’impennata della curva del contagio. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riunisce ministri coinvolti nella gestione della pandemia e capidelegazione attorno a un tavolo alle 16. Domani il Comitato tecnico scientifico vede il ministro della Salute Roberto Speranza. Sul tavolo degli esperti, secondo quanto si apprende, ci sarebbe l’evoluzione della curva epidemica del coronavirus nell’ultima settimana e la capacità del sistema di testare i casi: la risalita rapida della curva con i nuovi positivi più che raddoppiati dai 2.578 del 4 ottobre ai 5.372 di venerdì 10 hanno allarmato gli scienziati.

E in vista del Dpcm che il governo stilerà in settimana si inizia a ragionare anche sulle nuove strette a livello nazionali che – come anticipato da Il Fatto Quotidiano – potrebbe riguardare anche gli esercizi commerciali, in particolare bar e locali, con una chiusura anticipata per tenere a freno la movida notturna. Allo studio anche la possibilità di vietare di sostare all’esterno in piedi prima o dopo l’acquisto. Tra le ipotesi c’è anche un giro di vite sul numero di persone ammesse alle cerimonie, come battesimi e matrimoni.

L’imminente reazione delle autorità sanitarie alla risalita della curva sono state confermate anche dallo stesso Speranza: “Stiamo valutando nuove misure, abbiamo permanenti riunioni con il Comitato tecnico scientifico, con la politica, con le Regioni. Bisogna avere la forza di prendere in carico questa fase nuova immediatamente”. Per il ministro bisogna “prendere atto” di quanto sta avvenendo a livello europeo: “Dal 4 maggio abbiamo firmato provvedimenti che introducevano solo norme meno restrittive. Con l’ultimo decreto legge, per la prima volta dal 4 maggio abbiamo introdotto misure in più. Siamo a un cambio di fase”, ha sottolineato.

Ricordando le “misure molto dure” messe in campo in questi giorni in grandi città europee come Parigi o Madrid, Speranza ha aggiunto: “Siamo ancora messi meglio di questi Paesi. Se siamo veloci” a gestire questo cambio di fase “possiamo evitare le misure più dure, perché il mio obiettivo è evitare misure più drastiche, che abbiamo già preso e hanno un costo economico, sociale, culturale e di qualità della vita”, afferma Speranza, esortando ad “alzare tutti il livello di attenzione”. La circolazione del coronavirus è “molto significativa” e per questo “abbiamo fatto alcune scelte”, quella della mascherina obbligatoria anche all’aperto “è una prima scelta che va in questa direzione”, ha chiarito Speranza. “Abbiamo bisogno di un coordinamento ancora più forte con le Regioni – ha concluso – e abbiamo bisogno di valutare ora dopo ora l’evoluzione epidemiologica. Decisivo restano i comportamenti delle persone”.