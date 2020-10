Nelle ultime 24 ore sono stati rintracciati 2.257 nuovi contagi con 60.241 tamponi. Sono 200 in più rispetto a domenica le persone ricoverate in più e aumentano di 20 unità i malati che necessitano di assistenza in terapia intensiva. Altre 16 persone che hanno contratto il coronavirus sono morte, portando il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a 36.002. Rispetto a domenica si registra una lieve flessione dei casi (erano 2.578), a fronte di una diminuzione di un terzo dei tamponi (92.714). Il dato che più balza agli occhi è quello legato alle ospedalizzazioni: sono 20 in più rispetto gli italiani positivi assistiti in terapia intensiva, ovvero 323. Ancora più marcato l’aumento dei ricoverati con sintomi in reparti Covid: sono 3.487, 200 in più di ieri. In isolamento domiciliare si trovano 55.093 persone (domenica erano 53.839).

Nessuna regione ha registrato zero casi e solo il Molise (2) ne ha meno di dieci. La Campania – dove da martedì entrerà in vigore la nuova ordinanza con il “coprifuoco” per la movida – fa registrare 431 nuovi contagi, seguita dalla Lombardia con 251 e dal Lazio con 248. Anche il Veneto supera i duecento nuovi infetti con 230 positivi rintracciati. Toscana (185), Emilia-Romagna (167), Piemonte (129) e Sicilia (128) fanno registrati oltre cento contagi.

